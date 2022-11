Rune v napetem finalu pariškega mastersa presenetil Đokovića

Za najstnika je bil to prvi nastop v zaključnem dejanju turnirjev, ki po vrednosti zaostajajo le za štirimi največjimi, hkrati pa peti finale v karieri oziroma letu 2022, v katerem je svojo uvrstitev na lestvici izboljšal za več kot osemdeset mest.

Poleg tega, da je Holger Rune po dveh urah in 34 minutah igre prišel do tretjega naslova v karieri po Stockholmu in Münchnu, bo od ponedeljka dalje prvič v življenju član najboljše deseterice igralcev na svetu, za zaključni turnir v Torinu, ki se bo začel 13. novembra, pa bo prva rezerva.