Rus Hačanov s političnima sporočiloma razburil na OP Avstralije

Ruski teniški igralec Karen Hačanov se je po uvrstitvi v polfinale odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu znašel na udaru kritik iz Azerbajdžana zaradi sporočila podpore Gorskemu Karabahu.

Karen Hačanov, ki ima armenskega očeta, je doslej dvakrat na OP Avstralije na kamero napisal besedilo podpore. Na tribunah so ga spodbujali tudi v Avstraliji živeči Armenci z zastavami te regije. Na to so se danes odzvali pri Azerbajdžanski teniški zvezi (AFT), ki je na sedež Mednarodne teniške zveze (ITF) poslala protestno pismo in dejanja 26-letnega Rusa označila kot "provokacijo" in "dejanje iz sovraštva".

icon-expand Karen Hačanov je na OP Avstralije premagal Američana Sebastiana Kordo FOTO: AP

"Zveza obsoja to dejanje in zahteva, da teniškega igralca kaznujejo. Obenem je krovno teniško zvezo pozvala, naj sprejme ostre ukrepe za preprečitev tovrstnih incidentov v prihodnosti," so v izjavi za javnost zapisali pri AFT. ITF se za zdaj še ni odzval, je pa Hačanov na tiskovni konferenci po četrtfinalnem dvoboju proti Američanu Sebastianu Kordi dejal, da mu nihče od uradnikov turnirja ni dejal ničesar glede nadaljnjih sporočil. "Imam armenske korenine. Po očetovi, dedkovi, celo po mamini strani. Sem na pol Armenec. Če sem iskren, nočem iti globlje od tega. Želel sem zgolj pokazati podporo svojim ljudem, to je to," je o tem dejal polfinalist OP ZDA.

