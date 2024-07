Medvedjev in Alcaraz, Vekić in Paolini v polfinalu Wimbledona

Dvoboj med Sun in Vekić je bil zelo izenačen v uvodnih dveh nizih, ki sta trajala skoraj dve uri. Ko je Vekić uspelo izenačiti na 1:1, je 23-letna Sun ostala brez energije in moči, kar je pet let starejša Osiječanka znala izkoristiti za največji uspeh v dosedanji karieri.

Osemindvajsetletna Vekić je doslej na velikih slamih prišla najvišje do četrtfinala, dosegla ga je na OP ZDA leta 2019 in na OP Avstralije leta 2023. V četrtek se bo pomerila z Italijanko Jasmine Paolini , sedmo nosilko in finalistko Roland Garrosa, ali z Američanko Emmo Navarro , ki je 17. na WTA.

V drugem četrtfinalu tenisačev sta bila 21-letni Carlos Alcaraz in Tommy Paul v uvodnem nizu izenačena do 5:5, potem pa je dve igri dobil Američan in povedel z 1:0 v nizih in drugega začel s servisom, nato pa povedel z 2:0. Alcaraz je po izenačenju na 3:3 prišel do servisa in nato z njim do vodstva s 5:3. Španec je brez izgubljene točke dobil deseto igro na svoj servis za 1:1 v nizih.

Španec je v tretjem nizu povedel s 3:1 in imel priložnost, da na servis Paula priložnosti, da poviša na 4:1, a mu ni uspelo. Po treh zaporednih dvojnih napakah na servisu je Paul prišel do prednosti, nato pa naslednjo izkoristil za znižanje na 2:4, nato je imel še servis. Izgubil ga je in znova zaostajal za tri igre z 2:5, nato pa je Alcaraz dobil brez izgubljene točke za naslednjo igro za 2:1 v nizih.

Četrtega je odprl Paul, ki pa se je v zaostanku znašel že v tretji igri, v kateri je zgubi servis. V peti igri se je po svojem začetnem udarcu znova znašel v zaostanku, po izenačenju pa je Alcaraz znova prišel do prednosti in jo po napaki tekmeca, ki je poslal žogico izven igrišča. Tako je po treh urah vodil s 4:1. Vsega je bilo nato konec v naslednjih 11 minutah, ko je Španec izkoristil prvo žogico za zmago.