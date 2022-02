Rusi boljši od Ukrajincev

Nogometaši Rusije so prvi finalisti evropskega prvenstva v futsalu; v Amsterdamu so v polfinalu s 3:2 premagali presenečenje turnirja, Ukrajino. Za Rusijo je to že sedmi finale na evropskih prvenstvih, zmagovalci pa so bili le leta 1999. V nedeljskem finalu se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja med Španijo in Portugalsko.

icon-expand Rusi bodo igrali za evropsko lovoriko. FOTO: Damjan Žibert Rusi so povedli že v drugi minuti, ko je bil natančen Anton Sokolov. Na 2:0 je v 15. minuti povišal Andrej Afanasjev, slabo minuto pozneje je Jevgen Sirji zaostanek zmanjšal. Artem Nijazev je v 31. minuti dosegel tretji gol za Rusijo, nekaj upanja Ukrajini je v 35. minuti dal gol Danila Abakšina. Zaključek je bil dramatičen. Ukrajinci, ki so igrali v prvem polfinalu po 17 letih, so zaigrali brez vratarja in imeli kar nekaj priložnosti, dobro minuto pred koncem pa tudi zapravili najstrožjo kazen – vratar Dimitrij Putilov je ubranil strel Petra Šoturme.