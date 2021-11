Rusi izločili branilce naslova Špance, naprej tudi Srbi

Italijani, ki so si prvi priborili vstopnico za izločilne boje, se bodo na domačem terenu v Torinu že danes pomerili s Hrvati, v torek v Innsbrucku sledi spopad Velike Britanije in Nemčije, v sredo v Madridu se bosta za polfinale udarili reprezentanci Srbije in Kazahstana, v četrtek v Madridu pa še ekipi Rusije in Švedske. Zaključni turnir četverice pa bo med 3. in 5. decembrom v Madridu.

Rusi so se neposredno uvrstili v četrtfinale, potem ko so v španski prestolnici izločili zmagovalce tega tekmovanja iz leta 2019, Špance. Lani je Davisov pokal odpadel zaradi novega koronavirusa. Z zmago nad Španci z 2:1, za katere ni zaigral prvi zvezdnik Rafael Nadal, so si Rusi zagotovili prvo mesto v skupini A. Na začetku je sicer kazalo bolje. Feliciano Lopez je dobil prvi posamični dvoboj proti Andreju Rubljovu z 2:6, 6:3, 6:4. Nato pa je Danil Medvedjev predstavljal previsoko oviro za Pabla Carrena Busto s 6:2, 7:6 (3). Odločilno zmago sta Rusiji priigrala Aslan Karacev in Rubljov v dvojicah, ki sta s 4:6, 6:2, 6:4 odpravila španski par Marcel Granollers - Feliciano Lopez.

Že pred tem so si Britanci brez slovitih bratov Andyja in Jamieja Murrayja mesto med najboljšimi osmimi teniškimi ekipami zagotovili z zmago nad Češko. Britanci so v skupini C končali na vrhu, potem ko so z 2:1 odpravili tako Francoze kot Čehe, ki so izgubili tudi proti Francozom.

Hrvati so brez težav s 3:0 odpravili Avstralijo, nato pa še z 2:1 Madžarsko za prvo mesto v skupini D. V izločilne boje se je prebila tudi reprezentanca Kazahstana, ki je v obračunu skupine B v Madridu s 3:0 ugnala Kanado. Pred tem so bili Kazahstanci z 2:1 boljši od Švedov.

Na nedeljskem sporedu je bil tudi obračun med Nemčijo in Avstrijo v skupini F. Slavili so Nemci, ki so Avstrijce na njihovem domačem terenu v Innsbrucku izločili z 2:1. Tako Srbi kot Švedi so si mesto v četrtfinalu zagotovili kot srečni poraženci. V nedeljo je potekal še obračun ZDA in Kolumbije, ki je sicer z 2:1 premagala Američane, a si ni zagotovila izločilnih bojev.

V skupinskem delu so tako obstali poleg Špancev in Kolumbijcev še Francozi in Avstralci kot drugouvrščene ekipe z vsaj eno zmago. Brez osvojene točke pa so tekmovanje končale ekipe Ekvadorja, Kanade, Češke, Madžarske, ZDA in Avstrije.