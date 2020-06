Rusi morajo dopinško kazen plačati do 1. julija

Svetovna atletika IAAF je zavrnila prošnjo Rusije za odlog in poudarila, da mora ruska atletska zveza dopinško kazen v višini pet milijonov dolarjev (4,41 milijona evrov) plačati najpozneje do 1. julija. Marca je Svetovna atletika kaznovala Rusijo z desetimi milijoni dolarjev kazni zaradi kršenja protidopinških pravil. Polovico dopinške kazni, pet milijonov, morajo Rusi plačati do 1. julija, sicer ruski atleti ne bodo smeli nastopati na tekmovanjih, niti pod nevtralno zmago, kar vključuje tudi olimpijske igre.

icon-expand Polovico dopinške kazni, pet milijonov, morajo Rusi plačati do 1. julija, sicer ruski atleti ne bodo smeli nastopati na tekmovanjih, niti pod nevtralno zmago, kar vključuje tudi olimpijske igre. FOTO: AP Tiskovna predstavnica svetovne zveze Nicole Jeffery je pojasnila, da je ruska atletska zveza zaprosila za odlog plačila, vendar so prošnjo zavrnili. "Rok za plačilo je 1. julij," je poudarila Jeffreyjeva. Podpredsednik ruske atletske zveze Eduard Bezuglovje dejal, da zveza nima sredstev za plačilo kazni. Minuli teden je nekaj ruskih športnikov, vključno s šampionko v skoku v višino Marijo Lasickenepozvalo športne oblasti, naj plačajo kazen, da bodo s tem omogočili Rusom nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Krovna atletska zveza je Rusijo zaradi številnih dopinških škandalov suspendirala že leta 2015, še piše francoska tiskovna agencija AFP. Zadnje poročilo posebne komisije svetovne atletske zveze glede ruskega dopinga z novembra lani je botrovalo k zaustavitvi procesa vračanja ruske atletike h krovni federaciji, potem ko je komisija odkrila, da so ruski uradniki načrtno ovirali protidopinško preiskavo. Za zdaj ima dovoljenje za nastop v Tokiu le deset ruskih atletov, ki bi lahko ob izpolnjenih pogojih nastopili pod nevtralno zastavo.