Rusi uspešno začeli obrambo naslova na pokalu ATP

Še na dveh nedeljskih dvobojih je odločitev padla šele v tretji tekmi. Avstralca John Peers in Luke Saville sta ugnala Italijana Mattea Berrettinija in Simoneja Bolellija s 6:3, 7:5, Britanca Daniel Evans in Jamie Murray pa sta bila boljša od Nemcev Kevina Krawietza in Alexandra Zvereva (6:3, 6:4).

V nedeljo so s 3:0 zmagale le ZDA oziroma John Isner in Taylor Fritz, ki sta bila boljša od kanadske ekipe Brayden Schnur - Felix Auger-Aliassime - Denis Shapovalov. Prvi dan so zmage vpisali Španci, ki so bili s 3:0 boljši od Čila, Srbi, ki so kljub odsotnosti prvega igralca sveta Novaka Đokovića ugnali Norveško (2:1), Argentinci proti Gruziji (3:0) ter Poljaki z Grčijo (2:1).

Na pokalu ATP nastopa 16 ekip, ki so razdeljene v štiri skupine. Le najboljši štirje se bodo uvrstili v polfinale, ki sta na sporedu 7. in 8. januarja. Finale bo 9. januarja.