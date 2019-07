Rusi v Chicagu v velikem finalu boljši od Američanov

Rusi, pod vodstom trenerja Tuomasa Sammelvuoja, so v polfinalu izločili tudi dvakratne svetovne prvake Poljake, so zanesljivo slavili novo zmago v 3:1 v nizih. Pri Rusih so se najbolj izkazali Dmitrij Volkov (17 točk), Jegor Kljuka (14), Ivan Jakovljev (12) in Viktor Poletajev (11). Američanom, ki so bili nepremagani vse do finala, ni uspelo ponoviti predstave iz skupinskega dela, ko so kar s 3:0 odpravili Ruse. Zanimivo je, da so Rusi tudi lani osvojili nalov prvaka, potem ko so premagali gostitelje turnirja Francoze. Za najkoristnejšega igralca turnirja (MVP) je bil izbran Američan Matt Anderson.

Tretje mesto so po zmagi nad Brazilci s 3:0 zasedli Poljaki. Na tej tekmi so Poljaki odčitali lekcijo olimpijskim prvakom Brazilcem, potem ko je kar 20 točk dosegel Bartosz Bednorz.

V naslednji sezoni so si nastop v ligi narodov zagotovili tudi slovenski odbojkarji, ki so v finalu turnirja v Stožicah premagali Kubance.