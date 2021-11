Rusija z vročo Samsonovo preko ZDA v finale pokala Billie Jean King

Veronika Kudermetova in Ljudmila Samsonova sta se takole razveselili uvrstitve v finale.

Samsonova, s 40. mestom na lestvici WTA najnižje uvrščena ruska igralka na zaključnem turnirju v Pragi, je naprej v treh nizih premagala Sloane Stephens z 1:6, 6:4 in 6:3, v odločilnem dvoboju dvojic, potem ko je partijo prvorangiranih igralk Danielle Collins proti Anastaziji Pavljučenkovi Američanka dobila s 6:7, 7:6 in 6:2, pa je v navezi z Veroniko Kudermetovo ugnala Shelby Rogers in Coco Vandeweghe s 6:3, 6:3.

Rusija je doslej osvojila štiri pokale Fed (2004, 2005, 2007, 2008). Avstralija je s sedmimi naslovi tretja najuspešnejša država v tem tekmovanju za ZDA (18) in Češko (11), Švica pa je doslej le enkrat igrala v finalu (1998).

Izidi, polfinale:

RUSIJA - ZDA 2:1

Ljudmila Samsonova - Sloane Stephens (ZDA) 1:6, 6:4, 6:3

Anastazija Pavljučenkova - Danielle Collins 7:6 (9), 6:7 (2), 2:6

Veronika Kudermetova/Ljudmila Samsonova - Shelby Rogers/Coco Vandeweghe 6:3, 6:3.