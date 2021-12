Rusija upravičila vlogo favorita, znani polfinalni pari

Predvsem Andrej Rubljov, peti igralec lestvice ATP, se je moral za zmago v prvem obračunu pošteno potruditi. Proti Eliasu Ymerju (171. ATP) je slavil šele po podaljšani igri odločilnega tretjega niza, končni izid pa je bil 6:2, 5:7, 7:6 (3). Tudi Danil Medvedjev ni imel lahkega dela proti 94. igralcu sveta, Mikaelu Ymerju. Eliasov mlajši brat je sicer v prvem nizu nadoknadil brejk zaostanka, v odločilnih trenutkih pa je zmagovalec letošnjega OP ZDA le unovčil izkušnje in v deveti igri prvega niza prišel do odločilnega brejka, v drugem pa je hitro povedel s 3:0 in 5:2 in kljub kasnejšemu padcu v igri predčasno odločil zadnji četrtfinalni obračun. Rusija je tako edina reprezentanca, ki je napredovala po dveh posamičnih obračunih, vsi ostali so se končali z odločilnim spopadom dvojic. Rusi se bodo borili za tretjo lovoriko, zadnjič so slavili leta 2006. V polfinalu jih bo v soboto izzvala Nemčija, ki je z 2:1 izločila Veliko Britanijo. Nemci so doslej trikrat slavili v Davisovem pokalu, in sicer leta 1988, 1989 (kot Zahodna Nemčija) in 1993.

Srbija je z Novakom Đokovićem na čelu ugnala Kazahstan z 2:1 v zmagah in se bo v polfinalu v petek pomerila proti Hrvaški. Ta je z 2:1 premagala Italijo. Hrvati iščejo pot do tretje lovorike (2005, 2018), Srbi pa se bodo skušali po naslovu pred enajstimi leti drugič dokopati do slovite "solatne sklede".

Izidi Davisovega pokala:

– četrtfinale:

HRVAŠKA – ITALIJA 2:1

Borna Gojo – Lorenzo Sonego 7:6 (2), 2:6, 6:2;

Marin Čilić – Jannik Sinner 3:6, 7:6 (4), 6:3;

Nikola Mektić/Mate Pavić – Fabio Fognini/Jannik Sinner 6:3, 6:4;

NEMČIJA – VELIKA BRITANIJA 2:1

Peter Gojowczyk – Daniel Evans 2:6, 1:6;

Jan-Lennard Struff – Cameron Norrie 7:6 (6), 3:6, 6:2;

Kevin Krawietz/Tim Pütz – Joe Salisbury/Neal Skupski 7:6 (10), 7:6 (5);

SRBIJA – KAZAHSTAN 2:1

Miomir Kecmanovic – Mihajil Kukuškin 6:7 (5), 6:4, 6:7 (11);

Novak Đoković – Aleksander Bublik 6:3, 6:4;

Nikola Čačić/Novak Đoković – Andrej Golubjev/Aleksander Nedovjesov 6:2, 2:6, 6:3;

RUSIJA – ŠVEDSKA 2:0

Andrej Rubljov – Elias Ymer 6:2, 5:7, 7:6 (3);

Danil Medvedjev – Mikael Ymer 6:4, 6:4;

– polfinale:

Hrvaška – Srbija

Rusija – Nemčija