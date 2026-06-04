Rusinja Andrejeva prva finalistka Roland Garrosa

19-letna Mira Andrejeva je še enkrat več potrdila svoj talent in se prvič v karieri uvrstila v finale turnirja za grand slam. Presenetila pa je že kot 17-letnica s polfinalom v Parizu leta 2024, zdaj želi še korak naprej. Žal je imel tudi ta dvoboj svojo politično sliko, saj se Marta Kostjuk zaradi ruske agresije na Ukrajino po dvoboju ni želela rokovati s tekmico.
Čeprav je bila Andrejeva ob začetku vojne v Ukrajini stara šele 15 let, je reakcija Kostjukove delno tudi razumljiva, saj je pred uvodnim nastopom v Parizu javnosti povedala, da je nedavno le 100 metrov od hiše njenih staršev ruska raketa uničila eno od poslopij, novinarjem pa je na prenosnem telefonu pokazala tudi slike. Dodala je, da se trudi vsakič, ko je to možno, opozoriti na grozodejstva v domovini. Osmouvrščena Andrejeva, ki jo vodi nekdanja španska zvezdnica Conchita Martinez, je z novo prepričljivo igro zdaj napovedala, da bo favoritinja v boju za zmago. Njena rojakinja Dijana Šnajder je 25. nosilka, uganka pa ostaja Poljakinja Maja Chwalinska, ki se je v polfinale prebila iz kvalifikacij.
Rusinja je bila tokrat predvsem mentalno precej močnejša od 23-letne Ukrajinke, ki je doživela prvi poraz po 16 zaporednih zmagah na pesku, pri tem pa napravila kar 34 neizsiljenih napak in imela le 51-odstoten prvi servis. Po uri in 17 minutah je bilo dvoboja konec. Tokrat Ukrajinka ni izkoristila podpore občinstva, ki je bila več kot očitno na njeni strani. Bolj je blestela v prejšnjih nastopih, ko je ugnala tudi štirikratno zmagovalko Igo Swiatek in rojakinjo Elino Svitolino.
Moška polfinala bosta na sporedu v petek. Prvi favorit Nemec Alexander Zverev bo igral s Čehom Jakubom Menšikom, nato se bosta pomerila Italijana Flavio Cobolli in Matteo Arnaldi. Že zdaj je jasno, da bo letos okronan nov zmagovalec Pariza v obeh konkurencah, saj se do polfinala med moškimi in ženskami ni prebil nihče od nekdanjih šampionov Pariza. To se je nazadnje zgodilo pred 49 leti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.