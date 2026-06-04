Rusinja Andrejeva prva finalistka Roland Garrosa

19-letna Mira Andrejeva je še enkrat več potrdila svoj talent in se prvič v karieri uvrstila v finale turnirja za grand slam. Presenetila pa je že kot 17-letnica s polfinalom v Parizu leta 2024, zdaj želi še korak naprej. Žal je imel tudi ta dvoboj svojo politično sliko, saj se Marta Kostjuk zaradi ruske agresije na Ukrajino po dvoboju ni želela rokovati s tekmico.

Čeprav je bila Andrejeva ob začetku vojne v Ukrajini stara šele 15 let, je reakcija Kostjukove delno tudi razumljiva, saj je pred uvodnim nastopom v Parizu javnosti povedala, da je nedavno le 100 metrov od hiše njenih staršev ruska raketa uničila eno od poslopij, novinarjem pa je na prenosnem telefonu pokazala tudi slike. Dodala je, da se trudi vsakič, ko je to možno, opozoriti na grozodejstva v domovini. Osmouvrščena Andrejeva, ki jo vodi nekdanja španska zvezdnica Conchita Martinez, je z novo prepričljivo igro zdaj napovedala, da bo favoritinja v boju za zmago. Njena rojakinja Dijana Šnajder je 25. nosilka, uganka pa ostaja Poljakinja Maja Chwalinska, ki se je v polfinale prebila iz kvalifikacij.