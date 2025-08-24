Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

Rusinja Šnajder zmagala v Monterreyu, v Winston-Salemu slavil Fucsovics

Los Angeles/Monterrey, 24. 08. 2025 08.08 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

V finalu teniškega turnirja WTA serije 500 v Monterreyu v Mehiki je Rusinja Dijana Šnajder s 6:3, 4:6 in 6:4 ugnala rojakinjo Jekaterino Aleksandrovo. Tretja nosilka Šnajder, ki je 14. na lestvici WTA, je v petem finalu še petič zmagala. Prejšnje štiri naslove je osvojila lani v Hongkongu, Budimpešti, Bad Homburgu in Hua Hinu. Madžar Marton Fucsovics, 94. igralec na svetovni teniški lestvici, je zmagal na turnirju ATP 250 na trdi podlagi v Winston-Salemu v Severni Karolini. Dan pred začetkom odprtega prvenstva ZDA je v finalu premagal Nizozemca Botica van de Zandschulpa s 6:3, 7:6 (3).

Marton Fucsovics je v uri in 52 minutah izkoristil štiri od sedmih žogic za odvzem servisa tekmecu in dosegel štiri ase. V drugem nizu je povedel s 5:1, a je pri rezultatu 5:3 in 40:30 zgrešil žogico za zmago s svojim servisom, nato je dvoboj dobil po podaljšani igri.

"Resnično sem brez besed," je dejal Madžar, ki je po Bukarešti leta 2024 in Ženevi leta 2018 osvojil svoj tretji turnir serije ATP. "Imam dolgo kariero, osvojil sem nekaj trofej. Star sem 33 let in pol, zato sem del starejše generacije. Ampak še vedno sem tukaj in osvojil sem turnir."

Van de Zandschulp, ki je storil 29 neizsiljenih napak in imel tri dvojne napake na servisu, je tretjič izgubil v prav toliko finalih ATP 250.

Slavje Rusinje v Monterreyu

Jekaterina Aleksandrova, ki na lestvici WTA zaseda 12. mesto, je desetič igrala finale v karieri in ostala pri petih osvojenih turnirskih naslovih. Enaindvajsetletna Dijana Šnajder je pred tem v polfinalu premagala Američanko Alycio Parks s 6:3, 7:6, devet let starejša Aleksandrova pa je v finale napredovala, ker je Čehinja Maria Bouzkova predala dvoboj na začetku drugega niza.

Dijana Šnajder
Dijana Šnajder FOTO: AP

* Monterrey, WTA 500 (914.005 evrov):

- polfinale:

Dijana Šnajder (Rus/3) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/2) 6:3, 4:6, 6:4.

* Winston Salem, ATP 250 (681.980 evrov):

- finale:

Marton Fucsovics (Mad) - Botic van de Zandschulp (Niz) 6:3, 7:6 (3).

Naslednji članek

'Ta dosežek postavljam nad vse, kar sem doslej postorila'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110