Rusinja Šnajder zmagala v Monterreyu, v Winston-Salemu slavil Fucsovics

Marton Fucsovics je v uri in 52 minutah izkoristil štiri od sedmih žogic za odvzem servisa tekmecu in dosegel štiri ase. V drugem nizu je povedel s 5:1, a je pri rezultatu 5:3 in 40:30 zgrešil žogico za zmago s svojim servisom, nato je dvoboj dobil po podaljšani igri.

"Resnično sem brez besed," je dejal Madžar, ki je po Bukarešti leta 2024 in Ženevi leta 2018 osvojil svoj tretji turnir serije ATP. "Imam dolgo kariero, osvojil sem nekaj trofej. Star sem 33 let in pol, zato sem del starejše generacije. Ampak še vedno sem tukaj in osvojil sem turnir."

Van de Zandschulp, ki je storil 29 neizsiljenih napak in imel tri dvojne napake na servisu, je tretjič izgubil v prav toliko finalih ATP 250.