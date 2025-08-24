Rusinja Šnajder zmagala v Monterreyu, v Winston-Salemu slavil Fucsovics

Marton Fucsovics je v uri in 52 minutah izkoristil štiri od sedmih žogic za odvzem servisa tekmecu in dosegel štiri ase. V drugem nizu je povedel s 5:1, a je pri rezultatu 5:3 in 40:30 zgrešil žogico za zmago s svojim servisom, nato je dvoboj dobil po podaljšani igri.
"Resnično sem brez besed," je dejal Madžar, ki je po Bukarešti leta 2024 in Ženevi leta 2018 osvojil svoj tretji turnir serije ATP. "Imam dolgo kariero, osvojil sem nekaj trofej. Star sem 33 let in pol, zato sem del starejše generacije. Ampak še vedno sem tukaj in osvojil sem turnir."
Van de Zandschulp, ki je storil 29 neizsiljenih napak in imel tri dvojne napake na servisu, je tretjič izgubil v prav toliko finalih ATP 250.
Slavje Rusinje v Monterreyu
Jekaterina Aleksandrova, ki na lestvici WTA zaseda 12. mesto, je desetič igrala finale v karieri in ostala pri petih osvojenih turnirskih naslovih. Enaindvajsetletna Dijana Šnajder je pred tem v polfinalu premagala Američanko Alycio Parks s 6:3, 7:6, devet let starejša Aleksandrova pa je v finale napredovala, ker je Čehinja Maria Bouzkova predala dvoboj na začetku drugega niza.
* Monterrey, WTA 500 (914.005 evrov):
- polfinale:
Dijana Šnajder (Rus/3) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/2) 6:3, 4:6, 6:4.
* Winston Salem, ATP 250 (681.980 evrov):
- finale:
Marton Fucsovics (Mad) - Botic van de Zandschulp (Niz) 6:3, 7:6 (3).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.