Rusinji odvzeli zlato olimpijsko medaljo in jo dodelili Američanki

Nekdanji ruski atletinji Nataliji Antjuh so zaradi dopinga odvzeli zlato medaljo, ki jo je osvojila na igrah 2012 v Londonu v teku na 400 metrov z ovirami, je objavila neodvisna komisija za integriteto Svetovne atletike. Zaradi uporabe prepovedanih sredstev so ji črtali izide z vseh tekmovanj med 15. julijem 2012 in 29. junijem 2013.

Na to odločitev se lahko atletinja še pritoži. Če bodo ugotovitve obveljale, pa bo naknadno olimpijsko zlato prejela Američanka Lashinda Demus, ki je bila v Londonu druga. icon-expand Natalija Antjuh FOTO: AP Marca 2021 je Mednarodno športno razsodišče (Cas) Antjuhovi zaradi drugih prekrškov že prepovedalo nastopanje za štiri leta in preklicalo njene rezultate od 30. junija 2013. Osnova za to kazen je bilo poročilo Richarda McLarna, posebnega preiskovalca Svetovne protidopinške agencije. Antjuhova je na OI 2012 osvojila tudi srebro v štafeti 4x400 m, ki pa so jo Rusinjam že odvzeli, saj je na dopinškem testu že prej padla Antonina Krivoščapka.