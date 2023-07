Rusinji žvižgali, ker se ni rokovala z Ukrajinko, ki se ni želela rokovati

76. igralka sveta Elina Svitolina že nekaj časa javno priznava, da se v času vojne v Ukrajini ne bo rokovala z nasprotnicami iz Rusije in Belorusije. To je njenim nasprotnicam dobro znano in po zmagi Svitoline v treh nizih (6:2, 4:6, 7:6 (11:9)) Belorusinja Viktoria Azarenka razumljivo niti ni pristopila k nasprotnici, ampak ji je zgolj vljudno pomahala.

Vse dobro, saj ima vsak pravico do svojega mnenja, in Azarenka pred in po tekmi ni nasprotovala želji nasprotnice, ravno obratno. Sporočilo Svitoline pa očitno ni prispelo do vseh v občinstvu. Nerodni situaciji med igralkama so sledili številni glasni žvižgi, ki so zelo očitno bili namenjeni Belorusinji. Svitolina je sicer že pred turnirjem izrazila željo, da teniške organizacije ruskim in beloruskim igralcem prepovejo nastope na velikih turnirjih. Lani je Wimbledon edini od turnirjev velike četverice to tudi storil. Letos pa se ukrajinski igralci in igralke lahko soočijo z beloruskimi in ruskimi.