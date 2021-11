Ruska atletika še naprej suspendirana

To pomeni, da ruski atleti in atletinje tudi v prihodnjem obdobju ne bodo smeli nastopati na največjih tekmovanjih pod svojo zastavo. Rusija je v tovrstnem suspenzu že od novembra 2015, ruski atleti in atletinje pa so na največjih športnih tekmovanjih od tedaj naprej lahko nastopali le pod posebnimi pogoji in pod nevtralno zastavo.

'Smo na pravi poti'

"Rusija je v zadnjem obdobju naredila velik napredek, a čaka jo še veliko dela na tem področju. Zadnji meseci so pokazali, da se Rusija premika v pravo smer in da se že vidi luč na koncu predora," je v zvezi s tem dejal predsednik Svetovne atletike in nekdanji izjemni srednjeprogaš Sebastian Coe.