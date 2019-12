Ruska reprezentanca brez nastopa na OI, ne bo je tudi na nogometnem mundialu

Spomnimo, Rusija je januarja posredovala zahtevane podatke iz moskovskega laboratorija, kar je predpogoj za odpravo triletne mednarodne prepovedi, ki jo je prejela zaradi sistemskega s strani države vodenega dopinga. Vendar pa je Wada septembra Rusiji izrekla novo opozorilo in ji je zaradi odstopanj in neskladij v podatkih izrekli prepoved sodelovanja na vseh mednarodnih športnih tekmovanjih za štiri leta. Wada je prepovedala udeležbo Rusije tudi na OI 2020 in 2022 "Jasno smo povedali, da bomo podatke zelo natančno preverili, če so pravilni in popolnoma veljavni. Izkazalo se je, da temu ni tako. Zato smo zavzeli stališče, da je zadeva zelo resna," med drugim piše v uradnem sporočilu za javnost.



"Vsa predlagana priporočila posebne preiskovalne komisije Wade (CRC) so bile soglasno sprejeta," je še med sejo izvršnega odbora Wade v Lozani povedal njen tiskovni predstavnik James Fitzgerald.