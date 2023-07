Ruska šahista Fedosejev in Demčenko bosta po novem zastopala Slovenijo

Vladimir Fedosejev, ki bo z rejtingom 2676 takoj postal slovenska številka ena, je v svoji karieri ob številnih uspehih pred tem že krepko presegel magično mejo 2700 ratinških točk, Anton Demčenko pa je bil leta 2021 na Islandiji evropski članski prvak. Slovensko zastavo bosta zastopala že na svetovnem pokalu, ki se v nedeljo, 30. julija, začne v Bakuju.

"Pridobitev vrhunskih profesionalnih šahistov pomeni velik korak naprej za slovenski šah in okrepitev članske reprezentance. Njuna visoka tekmovalna raven bo zagotovo pozitivno vplivala na razvoj šaha v Sloveniji in dvignila ambicije naše izbrane vrste," so ob novici zapisali pri Šahovski zvezi Slovenije.

35-letni Demčenko, ki na svetovni lestvici zaseda 137. mesto, je bil ob izbruhu ruske invazije v Ukrajini med 44 športniki, ki so ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu poslali odprto pismo o nesoglasju z invazijo in solidarnosti z Ukrajino, nato pa se je preselil v tujino in na šahovskih turnirjih nastopal pod zastavo mednarodne zveze FIDE.