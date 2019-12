Javna kritika ruska atletinje: Kdo je kriv? Kdo mi bo povrnil tisto, kar sem izgubila?

Svetovna protidopinška agencija (Wada) je kaznovala Rusijo in športnikom prepovedala nastope pod rusko zastavo na velikih športnih dogodkih za naslednja štiri leta (tudi na OI 2020 in 2022 in SP v nogometu leta 2022), kazen je posledica sistemskega dopinga v Rusiji in nepravilnosti v protidopinškem laboratoriju v Moskvi.

Predsednik ruskega olimpijskega komiteja Stanislav Pozdnjakov sicer pravi, da ruski športniki nemoteno trenirajo in se pripravljajo za OI in druga tekmovanja in da bo ruska vlada storila vse, da ovrže omenjene sankcije, obtožbe pa je označil kot neprimerne in neresnične. Ruski predsednik Vladimir Putin pravi, da je odločitev politično motivirana in da imajo vse možnosti, da se pritožijo na mednarodno športno razsodišče (CAS), vendar pa je težko verjeti, da bi pritožba uspešna.