Ruski potapljaški zvezdnik do novega Guinnessovega rekorda

"Nov rekord bi rad posvetil temu izjemnemu okolju, v katerem se nahajamo. Bajkalsko jezero je edinstven naravni fenomen, ki ga moramo nujno ohraniti za naslednje generacije,"je po novem rekordu, trenutno jih ima v lasti kar 20, povedal Aleksej Molčanov.

Guverner regije Irkutsk, kjer se je dogodek odvil, Igor Kobzev je na Instagramu dodal: "S svojimi potopi Aleksej opozarja na okoljske težave, predvsem kar se tiče čistosti tekoče vode. Kar počne, si zasluži veliko spoštovanje."

Bajkalsko jezero, ki velja za največje in najgloblje sladkovodno jezero na svetu, ima že več let številne težave z algami, ki so vse pogostejše in uničujejo prvotne organizme. Tudi na to pa je želel opozoriti Molčanov.