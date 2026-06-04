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Ruskim in beloruskim sabljačem ukinili sankcije

Pariz, 04. 06. 2026 08.12 pred 21 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
STA
Sabljanje

Mednarodna sabljaška zveza (FIE) je odpravila vse sankcije in suspenze ruskim in beloruskim športnikom. Odločitev začne veljati na svetovnem prvenstvu v Hongkongu julija in tekmovalcem omogoča vrnitev na turnirje pod nacionalnimi zastavami in z igranjem nacionalnih himen.

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"Odločitev odraža zavezanost FIE temeljnim načelom olimpijske listine, vključno z nediskriminacijo, enakopravnim obravnavanjem in univerzalnostjo športa ter ciljem in načelom, določenim v statutu FIE," so pojasnili.

Mednarodna sabljaška zveza (FIE) je odpravila vse sankcije in suspenze ruskim in beloruskim športnikom.
Mednarodna sabljaška zveza (FIE) je odpravila vse sankcije in suspenze ruskim in beloruskim športnikom.
FOTO: AP

Decembra lani je bila FIE ena prvih mednarodnih športnih zvez, ki je ruskim in beloruskim sabljačem mlajših kategorij dovolila sodelovanje na njenih turnirjih brez omejitev. Vendar je odločitev privedla do odpovedi številnih tekmovanj na Danskem, v Nemčiji in na Poljskem.

sabljanje rusija belorusija
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KOMENTARJI3

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slayer2
04. 06. 2026 10.00
Končno
Odgovori
-2
1 3
brusilec
04. 06. 2026 09.42
sej jim ni ostalo drugega, ker ZDA in izraelcim pa tk ne upajo nič rečt.. mal morajo prikriti dvoličnost
Odgovori
+0
2 2
JanezpomalicalRobija
04. 06. 2026 09.08
Pravilno
Odgovori
-1
2 3
bibaleze
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