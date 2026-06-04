Ruskim in beloruskim sabljačem ukinili sankcije

" Odločitev odraža zavezanost FIE temeljnim načelom olimpijske listine, vključno z nediskriminacijo, enakopravnim obravnavanjem in univerzalnostjo športa ter ciljem in načelom, določenim v statutu FIE ," so pojasnili.

Decembra lani je bila FIE ena prvih mednarodnih športnih zvez, ki je ruskim in beloruskim sabljačem mlajših kategorij dovolila sodelovanje na njenih turnirjih brez omejitev. Vendar je odločitev privedla do odpovedi številnih tekmovanj na Danskem, v Nemčiji in na Poljskem.