Rusko-francoski finale turnirja v Halleju

Andrej Rubljov je v polfinalu v treh nizih s 6:1, 3:6, 6:3 premagal Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije. Ugo Humbert pa je bil v drugem polfinalnem obračunu boljši od Felixa Auger-Aliassima iz Kanade v treh nizih s 6:4, 3:6, 7:6 (5).

V Halleju bodo v nedeljo dobili novega zmagovalca. Tako Rubljov kot Humbert na tem turnirju še nista zmagala. 22-letni Humbert iz Metza je doslej dobil dva turnirja (Auckland, Antwerpen), oba na trdi podlagi. Tudi 23-letni Moskovčan Rubljov doslej še ni dobil naslova na travnati podlagi. Je pa Rubljov vpisal že osem turnirskih zmag, letos aprila se je prebil tudi v finale mastersa 1000 v Monte Carlu, v katerem je moral priznati premoč Grku Stefanosu Cicipasu.

Desetkratni zmagovalec med posamezniki turnirja v Halleju, ki velja za enega od pripravljalnih turnirjev za grand slam v Wimbledonu, Švicar Roger Federer, se je moral posloviti že v drugem krogu. Izločil ga je 20-letni, skoraj dvakrat mlajši, Auger-Aliassime, katerega pot do prvenca na turnirjih za ATP se je zaustavila danes v polfinalu. Lani je turnir zaradi epidemije odpadel.

Samsonova in Benčičeva v finalu Pariza

V finalu ženskega teniškega turnirja v Berlinu bosta igrali Rusinja Ljudmila Samsonova in Švicarka Belinda Benčič. Rusinja je v polfinalu travnatega turnirja s 6:4 in 6:2 premagala sedmo nosilko Belorusinjo Viktorijo Azerenka, Benčičeva, peta nosilka, pa je bila s 7:5 in 6:4 boljša od Francozinje Alize Cornet. Za 22-letno Samsonovo, trenutno 106. igralko sveta, bo to prvi finale na najvišji ravni, za Švicarko pa 13., lovila bo peto zmago.