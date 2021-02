Rusom na krilih vročega Medvedjeva premierna zmaga na pokalu ATP

"O tem ne odločam jaz. Upam, da bom lahko še naprej kazal raven igre, kot sem jo na zadnjih dvobojih, potem bom imel možnosti za zmago na tekmah. To je najpomembnejše," je dejalDanil Medvedjev in dodal: "Saj me že poznate: vedno grem tekmo po tekmo in ne želim prehitevati dogodkov."

Medvedjev je popeljal Rusijo do odločilne točke za zmago z 2:0 nad Italijo, potem ko je s 6:4 in 6:2 premagal desetega igralca sveta Mattea Berrettinija. "Vsaka tekma je težka. Lahko se poškoduješ, lahko izgubiš, lahko tekmec preda dvoboj. Nikoli ne veš, kaj bo. Sam bi bil rad le na igrišču in pokazal dober tenis," je še dejal Medvedjev po svoji deseti zaporedni zmagi nad igralci iz "top 10" na svetovni lestvici.

Njegov reprezentančni kolegaAndrej Rubljov, osmi igralec sveta, je prav tako v dobri formi in je dobil vse štiri svoje dvoboje letos, v koronskem letu 2020 pa je osvojil pet turnirskih zmag, največ med vsemi. Žreb je določil, da bi se ruska igralca lahko pomerila med seboj v četrtfinalu OP Avstralije v Melbourne Parku.