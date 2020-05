Russel slavil drugič zapored in dobil še virtualno dirko v monaški kneževini

Za Georga Russella je zmaga na virtualni preizkušnji v kneževini – če bi stvari v sezoni potekale normalno, bi bila danes sicer na sporedu prava dirkaška klasika v Monaku – druga zaporedna v svetu iger formule 1, slavil je tudi na prejšnji v Barceloni. Drugo mesto na virtualni dirki, ki je imela 39 krogov namesto običajnih 78, je zasedel Mehičan Esteban Gutierrez (Mercedes), tretjega pa Ferrarijev voznik, sicer domačin iz kneževine, Charles Leclerc.

Na dirki ne sodelujejo vsi vozniki formule 1, tem preizkušnjam v virtualnem svetu se za zdaj odpovedujeta največja tekmeca zadnjih let, Nemec Sebastian Vettel(Ferrari) in aktualni svetovni prvak Britanec Lewis Hamilton (Mercedes). Se pa tekmovanju pridružijo tudi zvezdniki drugih športov ali dirkači drugih avtomobilističnih serij. David Schumacher, sin nekdanjega dirkača Ralfa Schumacherja in nečak sedemkratnega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja, je bil tako danes deseti. Med gosti pa je Arsenalov nogometaš Pierre-Emerick Aubameyang zasedel 16. mesto, tri mesta boljši je bil belgijski vratarThibaut Courtois.