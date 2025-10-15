Russell in Antonelli pri Mercedesu tudi naslednje leto

Oba dirkača prihajata iz Mercedesovih mladinskih programov. George Russell je v formuli 1 sprva vozil za Williams, k Mercedesu je prišel leta 2022. Doslej je v formuli 1 27-letni Britanec dosegel pet zmag, vse z Mercedesom.

Kimi Antonelli pa je letos začel pot v formuli 1. Mladi, šele 19-letni dirkač je v moštvu zamenjal nekdanjega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona, ki se je preselil k Ferrariju. V Kanadi je s tretjim mestom dosegel prve stopničke v karieri.

Novico o podaljšanju sodelovanja je Mercedes sporočil pred začetkom trojčka dirk onstran luže, ko bodo dirkači v treh zaporednih tednih nastopali v ameriškem Austinu, Ciudad de Mexicu in Sao Paulu.