Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Russell in Antonelli pri Mercedesu tudi naslednje leto

London, 15. 10. 2025 17.48 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Moštvo formule 1 Mercedes je sporočilo, da bosta Britanec George Russell in Italijan Kimi Antonelli tudi v naslednji sezoni ostala voznika v tej ekipi.

Kimi Antonelli in George Russell
Kimi Antonelli in George Russell FOTO: AP

Oba dirkača prihajata iz Mercedesovih mladinskih programov. George Russell je v formuli 1 sprva vozil za Williams, k Mercedesu je prišel leta 2022. Doslej je v formuli 1 27-letni Britanec dosegel pet zmag, vse z Mercedesom.

Kimi Antonelli pa je letos začel pot v formuli 1. Mladi, šele 19-letni dirkač je v moštvu zamenjal nekdanjega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona, ki se je preselil k Ferrariju. V Kanadi je s tretjim mestom dosegel prve stopničke v karieri.

Novico o podaljšanju sodelovanja je Mercedes sporočil pred začetkom trojčka dirk onstran luže, ko bodo dirkači v treh zaporednih tednih nastopali v ameriškem Austinu, Ciudad de Mexicu in Sao Paulu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Potrditev naših voznikov za naslednjo sezono je bila vedno le vprašanje časa, nikoli ni bilo vprašanje, ali bosta ostala," je ob tem dejal vodja ekipe Toto Wolff in dodal: "Vesel sem, da smo to naredili. George in Kimi sta pokazala, da sta močna naveza in veseli me, da bomo skupaj nadaljevali to pot. Letos nas čaka še šest dirk, potem pa se bomo osredotočili na novo obdobje formule 1 po letu 2026."

S tem je vodja Mercedesa namignil na večje spremembe tehničnih pravil, ki bodo nastopile naslednjo sezono in za katere tudi pri Mercedesu upajo, da jim bodo pomagale v boju za naslov prvaka. V letošnji sezoni so konstruktorskega že izgubili, saj si je McLaren predčasno privozil lovoriko, Mercedes se bo s Ferrarijem in Red Bullom boril za drugo mesto.

Med vozniki pa je Russell trenutno četrti z 237 točkami in ima le še teoretične možnosti za naslov, saj so precej pred njim McLarnova dirkača Avstralec Oscar Piastri (336) in Britanec Lando Norris (314) ter branilec naslova, Red Bullov Nizozemec Max Verstappen (273).

formula Russell Antonelli
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306