Russell najboljši v kvalifikacijah

Tretji čas kvalifikacij je danes na nočni ulični preizkušnji v igralniškem mestu dosegel Francoz Pierre Gasly (Alpine). Iz druge vrste bo nedeljsko dirko začel še Monačan Charles Leclerc v drugem Ferrariju. Za Georgea Russlla je "pole position" četrti v karieri in tretji letos. Njegov moštveni sotekmovalec, nekdanji svetovni prvak Lewis Hamilton, ki ga čakajo le še tri dirke za Mercedes, preden se bo v naslednji sezoni preselil k Ferrariju, je bil deseti.

Kandidata za naslov svetovnega prvaka v tej sezoni, branilec lovorike Nizozemec Max Verstappen (red Bull) in Britanec Lando Norris (McLaren) sta kvalifikacije končala na petem in šestem mestu, tako da bosta dirko začela iz iste vrste.

Kvalifikacije so bile za dlje časa prekinjene, saj je Argentinec Franco Colapinto z Williamsom v drugem delu raztreščil svoj dirkalnik ob zaščitnem zidu. Dirkač je ostal nepoškodovan, a so morali delavci ob progi popraviti poškodovan zid. Za ekipo Williamsa je to že tretja "totalka" v nizu, saj sta že na dirki v Braziliji oba voznika precej poškodovala dirkalnika.

Verstappen lahko že ta konec tedna potrdi četrti naslov prvaka, za takšen dosežek mora premagati Norrisa. Britanec, ki v seštevku sezone pred Las Vegasom zaostaja 62 točk, pa bo ohranil upe na preobrat, če bo zaostanek za tekmecem pred zadnjima dvema dirkama sezone zmanjšal vsaj za tri točke.