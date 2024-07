Russell po trku vodilnih slavil v Spielbergu

Dirka na avstrijskem Štajerskem kakšnih 60 krogov ni ponudila navdušenja in prehitevanj, nato pa se je razvnel boj za zmago med vodilnim Maxom Verstappnom, ki je v soboto na domači progi Red Bulla dobil sprintersko dirko in nato kvalifikacije, in Landom Norrisom.

A ta se je po številnih napadih Britanca in obrambah Nizozemca končal s trčenjem, v tem sta si oba predrla pnevmatiko in počasi pripeljala do boksov.

Vse to je izkoristil Russell za tako svojo kot Mercedesovo prvo zmago v sezoni. Za Britanca je to druga zmaga v F1 po Sao Paulu 2022. Še drugič v tej sezoni se je na drugo mesto zavihtel Piastri, tretji je bil Španec Carlos Sainz ml. v Ferrariju. Pod odrom za zmagovalce je končal sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes).

Po sicer tesnem startu današnja dirka večino časa ni ponudila prehitevanj in sprememb mest pri vrhu. Hamilton je sicer prišel mimo Sainza na četrto mesto, a je zapeljal s steze in moral vrniti Špancu pozicijo. Njegov moštveni kolega v Ferrariju, Monačan Charles Leclerc, pa je v prvem krogu utrpel škodo in se večino dirke vozil na repu, na koncu je bil 11.

V naslednjih krogih si je Verstappen brez težav privozil prednost šestih sekund naskoka. Ob toplem vremenu je vse kazalo na taktičen obračun med postanki v boksih, toda tudi temu ni bilo tako. Po prvih je Nizozemec, ki je lovil sicer svojo 62. zmago v karieri in osmo letos na 11. postaji sezone, še povišal prednost na osem sekund.