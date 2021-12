Rokometni zvezdnik Rutenka na čelu beloruske teniške zveze

Nekdanji slovenski rokometni reprezentant Sergej Rutenka je novi predsednik Teniške zveze Belorusije, krovne organizacije, pod okriljem katere nastopata tudi številka dve svetovnega ženskega tenisa, Arina Sabalenka, in nekdanja številka ena, Victoria Azarenka. Njegov cilj je beloruskim tenisačem zagotoviti še boljše razmere.

Najtrdnejši steber beloruskega tenisa je bila lep čas Victoria Azarenka. 30. januarja 2012 je zasedla prvo mesto na lestvici WTA in poskrbela za teniško evforijo v rodnem Minsku v Belorusiji. Stvari so se začele spreminjati na bolje, nabor igralk in tudi igralcev se je začel krepiti, po njenih stopinjah so začele hoditi mlajše igralke. Danes je tako druga na lestvici najboljših igralk na zemeljski obli Arina Sabalenka, v moški konkurenci pa je na 47. mestu Ilija Ivaška. Bržkone se sprašujete, zakaj so to informacije, zanimive za slovenskega bralca. Zato, ker je predsedniški stolček Teniške zveze Belorusije zasedel Sergej Rutenka.

icon-expand Sergej Rutenka (desno) se je leta 2004 sredi Flensburga s Celjem Pivovarno Laško veselil naslova zmagovalcev Lige prvakov. FOTO: AP

Nekdanji uspešni rokometaš se je s Celjem Pivovarno Laško leta 2004 veselil naslova zmagovalcev Lige prvakov. Življenje je posvetil rokometu, najelitnejše klubsko tekmovanje pa je osvojil še s Ciudad Realom in Barcelono, zato je informacija, ki je prišla do nas, skoraj neverjetna, a vendarle resnična. "Res se je zgodilo, postal sem predsednik Teniške zveze Belorusije," je za 24ur.com potrdil priljubljeni Sergej, ki je pred tem že deloval pri beloruski rokometni zvezi, zdaj pa je pred njim nov funkcionarski izziv: "V prvi vrsti moram povedati, da so moji predhodniki opravili izjemno delo in postavili vrhunske temelje, posledice se odražajo v rezultatih beloruskih tenisačev. Ljudje, ki so mi zaupali odgovorni položaj, so me opazovali, ko sem bil še aktiven pri rokometni zvezi. Očitno je to tisto, kar so iskali. Dal bom vse od sebe, da bi vsem igralcem zagotovil kar najboljše razmere."

icon-expand Arina Sabalenka ob koncu koledarskega leta na lestvici WTA zaseda drugo mesto. FOTO: AP

Na poti v Španijo 40-letnik želi, da bi na osnovi številnih stikov, ki jih je stkal v svoji rokometni karieri – kar deset let je preživel v Španiji – zagotovil ugodne razmere za napredek beloruskih igralcev. "Odhajam v Španijo, kjer se bom med drugim srečal z Gerardom Piquejem. Kot veste, je že nekaj časa močno vpet v tenis. Rad bi zagotovil dobre razmere za razvoj naših trenerjev, igralkam in igralcem pa dobre tekmece na treningih. Nekaj povezav sem si med rokometno kariero ustvaril tudi na področju vaše nekdanje skupne republike in verjamem, da bo to pomagalo tudi na področju tenisa," je še dodal športnik, ki je v Slovenijo pripotoval kot krožni napadalec, kariero pa zaključil kot eden izmed najbolj vsestranskih zunanjih igralcev.

icon-expand Sergej Rutenka računa tudi na pomoč Gerarda Piqueja, ki je teniško zelo dejaven na španskih tleh. FOTO: AP