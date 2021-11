Ruud presenetil Rubljova in si priigral polfinalni dvoboj z Medvedjevom

Drugi polfinalni par sestavljata Srb Novak Đoković in Nemec Alexander Zverev. Prvega igralca sveta in petkratnega zmagovalca zaključnega turnirja Đokovića drevi ob 21. uri čaka še tretji obračun ta teden, in sicer proti Britancu Cameronu Norrieju. Slednji nima možnosti za napredovanje. 22-letni Ruud je skupinski del v Torinu končal z dvema zmagama in porazom.

Po uvodnem porazu proti Đokoviću ter zmagi proti Norrieju, ki je zamenjal Grka Stefanosa Cicipasa, je tokrat po preobratu ugnal Rubljova. Rus je danes gladko dobil prvi niz proti Norvežanu, tudi v drugem nizu pa je hitro povedel z brejkom, a nato nekoliko popustil in tekmecu dopustil izenačenje na 2:2. V izenačenem nadaljevanju pa je bil v obeh nizih v ključnih trenutkih bolj zbran osmi nosilec in se ob prvem nastopu na zaključnem turnirju takoj uvrstil v polfinale.

Medtem sta tudi med dvojicami že znana sobotna polfinalna para. Po današnji zmagi ameriško-britanske naveze Rajeev Ram in Joe Salisbury proti Kolumbijcema Juan-Sebastianu Cabalu in Robertu Farahu se bosta Američan in Britanec v polfinalu pomerila proti prvima igralcema letošnje sezone, Hrvatoma Nikoli Mektiću in Mateju Paviću. Drugi par sestavljata Francoza Pierre-Hugues Herbert in Nicolas Mahut proti Špancu Marcelu Granollersu in Argentincu Horaciu Zeballosu.

Izidi, 3. krog, zelena skupina:

Casper Ruud (Nor/8) - Andrej Rubljov (Rus/5) 2:6, 7:5, 7:6 (5);

Ob 21.00:

Novak Đoković (Srb/1) - Cameron Norrie (VBr/10)

Lestvica:

1. Novak Đoković 2 2 0 4:0

2. Casper Ruud 3 2 1 4:4

----------------------------------

3. Andrej Rubljov 3 1 2 3:4

4. Cameron Norrie 1 0 1 1:2

5. Stefanos Cicipas 1 0 1 0:2