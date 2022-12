Ruud z nagrado Stefana Edberga prekinil prevlado Nadala in Federerja

Španec je bil na vrhu petkrat, Federer pa jih je prejel kar 13. "Lepa hvala vsem, ki so glasovali zame. Zelo, zelo sem počaščen. Vesel sem in tudi prihodnje leto bom skušal ostati enak. Komaj čakam, da se vrnem na igrišče," je izbor pokomentiral zmagovalec.

Nagrada Stefana Edberga se podeljuje za fair play, profesionalnost in integriteto igralca. Skoraj dve desetletji sta jo prejemala Španec Rafael Nadal in zdaj že upokojeni Švicar Roger Federer , ki sta na vrhu izbora končala vsakič od leta 2004.

Za Ruudom je dobra sezona, saj je 23-letni Norvežan leto končal na tretjem mestu lestvice ATP.

Zmagal je na treh turnirjih, na grand slamih v Parizu in New Yorku, pa tudi na finalu ATP se je prebil do finala, kjer so ga premagali Španca Rafael Nadal in Carlos Alcaraz ter Srb Novak Đoković.