Ryderjevev pokal: ZDA vodijo

Evropa za obrambo naslova potrebuje 14 točk, ZDA pa za zmago 14,5 točke. Evropa, ki je pred tremi leti v Parizu dobila zadnji dvoboj, je po zaslugi Špancev Sergia Garcie in Jona Rahma, ki sta ugnala Justina Thomasa in Jordana Spietha, povedla z 1:0, a so nato gostitelji dobili naslednje tri jutranje dvoboje.

Dustin Johnson in Collin Morikawa sta bila boljša od Angleža Paula Caseya in Norvežana Viktorja Hovlanda, Brooks Koepka in Daniel Berger sta ugnala Angleža Leeja Westwooda in Matthewa Fitzpatricka, Patrick Cantlay in Xander Schauffele pa Irca Roryja McIlroya in Angleža Iana Poulterja.

Popoldne sta Američana Harris English in Tony Finau premagala predstavnika Severne Irske Roryja McIlroyja in Shana Lowryja, Američana Dustin Johnson in Xander Schauffele pa sta bila boljša od Avstrijca Bernda Wiesbergerja in Angleža Paula Caseyja, točke so si razdelili Američana Bryson DeChambeau in Scottie Scheffler, ki sta igrala proti špansko-angleški navezi Jonu Rahmu in Tyrrellu Hattonu, ter Američana Justin Thomas in Patrick Cantlay, ki sta igrala proti Norvežanu Viktorju Hovlandu in Angležu Tommyju Fleetwoodu.