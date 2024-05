RZS potrdila: nagrade za OI dekletom in fantom!

Zgodovinsko gledano, eden ključnih gradnikov slovenskega rokometa, naj bi s selektorjem Urošem Zormanom , številnimi kakovostnimi in mnogimi obetavnimi igralci, postal steber slovenskega moškega rokometa. Klub, ki bo v prihodnje v ponos deželi na sončni strani Alp tudi na evropski ravni. Razumljivo, po osvojitvi državnega naslova, saj je igranje v Evropi nuja za prepoznavnost. Ob okrepitvah, ki naj bi jih Zorman prepričal v sodelovanje ( Ilija Brozović , Aljaž Panjtar , Stefan Žabić , Gašper Hrastnik ...), pripravljajo podlago za naskok na vrh, sledile naj bi še okrepitve strokovnega štaba in vodstvene strukture.

In močni klubi so predpogoj za kakovostno reprezentanco. Ta je najsvetlejša točka slovenskega rokometa. Dekleta so z uvrstitvijo na olimpijske igre poskrbela za nekaj izjemnega, nepredstavljivega, za razliko od moških kolegov, ki bodo na OI zaigrali četrtič. Reprezentanti so za nameček potrdili še vozovnico za naslednje svetovno prvenstvo, leto 2024 pa so odprli s 6. mestom na evropskem prvenstvu. Zanimivo, niti dekleta niti fantje, za dosežke niso bili nagrajeni, nadomestila za njihovo prisotnost v dresu izbrane vrste, niso prejeli. A v prihodnje naj bi bilo bolje, zatrjujejo na Leskovškovi 9. "Za nagrado smo se dogovorili s kapetanom Dolencem in je vezana na uvrstitev na OI. Del jo bo izplačane pred začetkom OI, del pa zaradi finančne situacije RZS prihodnje leto, višina je primerljiva z višino nagrade za uvrstitev na OI v Rio. Enako velja za dekleta, ki jim bomo izplačali enako nagrado kot fantom, saj gre za zgodovinski uspeh slovenskega rokometa," je vse boljšo kondicijo krovne organizacije za 24ur.com potrdil predsednik Bor Rozman.