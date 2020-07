RZS s posebno akcijo v teden rokometa

"Pred mednarodnim tednom rokometa naš šport ni imel svojega dne. IHF je to želel spremeniti. Naše misli so bile sprva usmerjene k mednarodnemu dnevu rokometa, a naši člani širom sveta počnejo toliko dobrega, da 24 ur preprosto ne bi bilo dovolj za prikaz vsega," je nagovor rokometnim navdušencem začel dr. Hassan Moustafa, predsednik mednarodne rokometne zveze. Nekdanji rokometaš iz Egipta je med drugim dodal: "Mednarodni teden rokometa nam prinaša možnost, da svetovno športno javnost opozorimo na našo prekrasno igro. Odziv naših članov na idejo je bil sprejet z obilico pozitivizma in kreativnosti."

S posebno akcijo se bo mednarodnemu tednu pridružila tudi Rokometna zveza Slovenije. Čez celoten teden bo skozi oči svoje maskote Mete na svojih družabnih omrežjih predstavljala ženski rokomet iz različnih zornih kotov. Mačka Meta, ki je v paru z Rokom (Roko + Meta = Rokomet) luč sveta ugledala leta 2017, se bo odpravila na potep. Na njem bo spoznala, da se atraktivna rokometna igra odvija tudi pod milim nebom, da v Sloveniji premoremo najvišjo evropsko rokometno raven, obenem pa ne bo pozabila poudariti, da je ob nam ljubi igri pomembno tudi izobraževanje in načrtovanje t.i. druge kariere.