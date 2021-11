Vranješ ob reprezentančnem zboru: Zelo sem zadovoljen, saj imajo fantje veliko volje

Na reprezentančnem zboru v standardni pripravljalni bazi v zgornji dolini Dravinje se je zbrala članska izbrana vrsta Slovenije. Na Štajerskem bodo izbranci selektorja Ljubomira Vranješa trenirali do sobote, ko bodo odpotovali na pripravljalno tekmo z južnimi sosedi v hrvaškem Novigradu. Prvega treninga v novembrski reprezentančni akciji se je udeležilo 15 rokometašev. Ob vratarjih Urošu Lesjaku in Jožetu Bazniku so parket športne dvorane Zreče preizkusili še krilni rokometaši Tilen Kodrin, Tadej Mazej, Blaž Janc, leva zunanja Nik Henigman in Borut Mačkovšek, desni zunanji Jure Dolenec, Matic Grošelj in Tadej Kljun, srednja zunanja Staš Skube in Domen Makuc ter krožna napadalca Vid Poteko in Kristjan Horžen. Soigralcema na levem zunanjem položaju se je, po naknadnem selektorjevem vabilu, pridružil tudi 26-letni Vid Levc, ki je za moštvo Slovenj Gradca 2011 na osmih obračunih Lige NLB v tej sezoni zbral 36 zadetkov. Gašper Marguč, Miha Zarabec, Blaž Blagotinšek in Urh Kastelic se bodo, zaradi klubskih obveznosti v preteklih dneh, ekipi pridružili na ponedeljkovem popoldanskem treningu. "Mislim, da smo dobro začeli. Preostali rokometaši se nam bodo pridružili v ponedeljek popoldne, zaradi nedeljskih tekem. Zelo sem zadovoljen, saj imajo reprezentanti veliko volje. Ta teden želimo preizkusiti formo in nove taktične kombinacije ter v moštvo vključiti novince. Veliko bomo trenirali obrambo in nasprotne napade," je za uradno spletno stran RZS dejal selektor Vranješ.