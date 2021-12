Mohorič s fundacijo na pomoč kolesarskemu podmladku

Matej Mohorič je sezono svetovne serije končal na 12. mestu. Dokazal je, da nepopustljivost in vera v uspeh ogromno pomenita v boju za najvidnejše dosežke. Po skromnem začetku sezone, ko nikakor ni uspel vnovčiti dobrih priprav, je nadaljeval izjemno in pomagal moštvenim kolegom pri Bahrain Victoriusu do izvrstnih dosežkov na dirki po Italiji. In kasneje grdo padel, a se uspešno pobral. Posegel po naslovu državnega prvaka in se veselil dveh etapnih zmag na dirki vseh dirk – Tour de Franceu.