S koronavirusom okužen tudi Goran Ivanišević

"Žal sem po dveh negativnih testih v zadnjih desetih dneh danes izvedel, da sem pozitiven na covid-19. Počutim se dobro in nimam simptomov. Vse, ki so bili v zadnjih dneh v stiku z menoj, naprošam, naj še bolj pazljivo pazijo nase in svoje bližnje. Nadaljeval bom samoizolacijo, kot sem to že počel v prejšnjih dneh. Vsem okuženim želim čim hitrejše okrevanje," je na Instagramu zapisal Goran Ivanišević.