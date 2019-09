Helikopterski posnetki z Vuelte odkrili nasad konoplje

Zadnji kilometer sobotne osme etape, ki je kolesarje popeljala od Vallsa do Igualade, je minil v znamenju ciljnega sprinta po ulicah katalonskega mesta ob reki Anoii. Večina gledalcev prenosa na španski državni televiziji TVE je pozornost usmerila v dogajanje na čelu skupine kolesarjev, prvi je na koncu skozi cilj prišel Nikias Arndt , medtem ko je helikopterski posnetek poleg teras, šolskih dvorišč in zasebnih bazenov razkril še nekaj, česar ni pričakoval nihče: nasad konoplje.

Po treh dneh je katalonska policija sadike odstranila, a ljudi, ki so tam živeli, že nekaj časa ni na spregled. Policisti naj bi po informacijah dnevnika ARAže pred prihodom kolesarske karavane v Igualado dobili prijavo sosedov, ki so jim povedali, da so ljudje iz omenjenega stanovanja na ulici pustili več kosov pohištva oziroma so z njimi napolnili smetnjake, kot da bi se na hitro odselili. Omenjali so tudi nasad konoplje, a se reči do tega tedna niso premaknile, vse dokler niso Španije obkrožili sobotni posnetki TVE.

Policisti ob prihodu v stanovanje v njem niso našli nikogar, vseh 40 sadik pa so odstranili. V Španiji je sicer gojenje konoplje za osebno uporabo dovoljeno, a zakon količine tako kot v primeru osebne uporabe marihuane jasno ne določa. Tako imenovani zakon za zaščito varnosti državljanov iz 2015 sicer predpisuje od 601 do 30.000 evrov kazni za tiste, ki bi na mestih, ki niso skrita javnosti, sadili oziroma vzgajali rastline za proizvodnjo nedovoljenih substanc, še dodaja ARA.