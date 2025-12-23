S slepimi naboji iz avtomobila streljal na kolesarsko ekipo

Kolesarji ekipe SC Padovani pod vodstvom slovitega italijanskega kolesarja Alessandra Petacchija so bili na treningu v dolini Val d'Adige. Med vožnjo je ob kolesarje nenadoma zapeljal temen avtomobil in iz strelnega orožja sprožil dva strela, razlogi za to pa za zdaj še niso znani. Dogodek je pretresel športnike, strokovni štab in vodstvo kluba.

"Olajšani smo, da so vsi fantje po včerajšnjem dogodku zdravi in nepoškodovani," je povedal predsednik Galdino Peruzzo. "Gre za grozljivo zgodbo, za katero si želimo, da se nikoli več ne ponovi. Cesta je telovadnica naših fantov in kot klub smo sprejeli vse potrebne ukrepe, da bi jim zagotovili varno kolesarjenje. Žal pa proti norosti določenih posameznikov ne moremo storiti prav veliko."

Po vrnitvi v začasni štab, ki so ga v teh dneh vzpostavili v letovišču Veronello Resort, je klub zbral vsa pričevanja in posnetke, ki dokumentirajo dogodek, ter vložil prijavo pri pristojnih organih.