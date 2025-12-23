Naslovnica
S slepimi naboji iz avtomobila streljal na kolesarsko ekipo

23. 12. 2025 14.04

Avtor:
S.V.
S slepimi naboji streljal na kolesarsko ekipo

Na območju Verone se je skupini kolesarjev ekipe SC Padovani Polo Cherry Bank, ki je opravljala trening, približal avtomobil, iz katerega naj bi bila sprožena dva slepa strela iz strelnega orožja. O dogodku je javnost obvestilo kar športno društvo samo prek svojih uradnih kanalov.

Kolesarji ekipe SC Padovani pod vodstvom slovitega italijanskega kolesarja Alessandra Petacchija so bili na treningu v dolini Val d'Adige. Med vožnjo je ob kolesarje nenadoma zapeljal temen avtomobil in iz strelnega orožja sprožil dva strela, razlogi za to pa za zdaj še niso znani. Dogodek je pretresel športnike, strokovni štab in vodstvo kluba.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Olajšani smo, da so vsi fantje po včerajšnjem dogodku zdravi in nepoškodovani," je povedal predsednik Galdino Peruzzo. "Gre za grozljivo zgodbo, za katero si želimo, da se nikoli več ne ponovi. Cesta je telovadnica naših fantov in kot klub smo sprejeli vse potrebne ukrepe, da bi jim zagotovili varno kolesarjenje. Žal pa proti norosti določenih posameznikov ne moremo storiti prav veliko."

Po vrnitvi v začasni štab, ki so ga v teh dneh vzpostavili v letovišču Veronello Resort, je klub zbral vsa pričevanja in posnetke, ki dokumentirajo dogodek, ter vložil prijavo pri pristojnih organih.

kolesarstvo

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
deratizacija
23. 12. 2025 14.25
Cesta ni telovadnica in na njej veljajo CPP. Veliko profesionalnih in amaterskih kolesarjev naše ceste dojema kot svoje "telovadnice". Ne vem, zakaj se potem zgražate, če nekdo drifta na vznožju skakalnice.
Odgovori
-2
3 5
Badum Badum
23. 12. 2025 14.29
In kakšno je pravilo CPP za kolesarja ? Da ne sme na cesto ? Je kolo namenjeno za vožnjo po potoku ?
Odgovori
+4
5 1
Jc029
23. 12. 2025 14.24
Kakšna butasta AI slika pa je to? Samo poglejte luči vozil, tablice (ki niso niti približno podobne italijanskim, kolesarje, obcestne količke, ipd...) Kaj točno je namen takšnih fotografij, kjer se cel obkroži zadevo, kot da gre za realen posnetek? Tudi urednik nima več kančka razuma?
Odgovori
+1
2 1
York
23. 12. 2025 14.13
Nekaterim osebkom se je očitno čisto zmešalo.
Odgovori
+3
4 1
SpamEx
23. 12. 2025 14.15
imamo polno snetih sikir naokoli
Odgovori
+2
2 0
