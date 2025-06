'S tako ekipo, kot jo ima Slovenija, se lahko le veselimo tekem'

"Nizozemke zelo dobro poznamo iz srečanja v Velenju, zato se bomo nanje lahko dobro pripravili. Indijke bodo igrale na domačem terenu, a so vsekakor premagljive. Igralo se bo na trdi podlagi. S tako ekipo, kot jo ima Slovenija, se lahko le veselimo reprezentančnih tekem. Prepričan sem, da bodo dekleta dala vse od sebe. Pričakujem borbeno igro in ne vidim razloga, zakaj jim ne bi uspelo. Novembrsko gostovanje bo posebna izkušnja – pričakujemo visoke temperature in igranje na prostem. Čeprav je Indija daleč, se vsi zelo veselimo reprezentančnih izzivov," je za uradno speltno stran TZS rekel vršilec dolžnosti selektorja Iztok Kukec.