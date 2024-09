S trdim delom nadomestiti razlike v primerjavi z najbogatejšimi

Športna direktorica rokometnega kluba Krim Mercator Deja Ivanović je globoko zakorakala v sezono, v kateri klub praznuje 40 let delovanja. In glede na častitljiv jubilej so cilji temu primerni - naskok na evropski vrh. Rezultati, ki so dosegljivi z visokim proračunom, a Ivanovićeva odgovarja: "Z delom želimo nadomestiti razliko v proračunu med nami in najbogatejšimi."