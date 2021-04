Nekdanji igralec NFL ubil pet ljudi

V sredo je 32-letni Phillip Adams v mestu Rock Hill ubil 70-letnega zdravnika, njegovo 69-letno ženo in njuna dva vnuka, stara pet in devet let. Pred hišo je ustrelil tudi 38-letnega moškega, preden se je odpeljal do hiše svojih staršev in tam sodil še sebi, pišeAFP. Šesta žrtev je trenutno v bolnišnici z resnimi strelnimi ranami, je o zločinu dejal šerif okrožja York Trent Faris. Na povpraševanje AFP ne vodja forenzične službe ne šerif okrožja nista želela uradno potrditi identitete storilca.