Drugi športi

Sabalenka brez milosti v polfinale, napredoval tudi Zverev

Melbourne, 27. 01. 2026 07.02 pred 19 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Arina Sabalenka

Prva igralka sveta Arina Sabalenka na teniškem odprtem prvenstvu Avstralije nadaljuje brezhiben niz. Prva nosilka je v četrtfinalu Melbourna premagala Američanko Ivo Jović s 6:3, 6:0 in se tako četrtič zaporedoma uvrstila v polfinale prvega turnirja za grand slam v sezoni. Nemec Alexander Zverev pa je prvi polfinalist v moškem delu turnirja, potem ko je po treh urah in 13 minutah premagal Američana Learnerja Tiena v treh nizih.

  • Vrhunci dvoboja Alexander Zverev (Nem/3) - Learner Tien (ZDA/25)
    01:44
    Vrhunci dvoboja Alexander Zverev (Nem/3) - Learner Tien (ZDA/25)
  • Vrhunci dvoboja Arina Sabalenka - Iva Jović
    00:49
    Vrhunci dvoboja Arina Sabalenka - Iva Jović
Arina Sabalenka
Arina Sabalenka
FOTO: Profimedia

Arina Sabalenka je v Melbournu osvojila naslova v letih 2023 in 2024, lani pa jo je v finalu premagala Madison Keys. Američanka je letos izpadla že v osmini finala. "Rezultat ne odraža tega, kako težko je bilo na igrišču. Zelo sem vesela zmage, bila je težka bitka," je po tekmi, na kateri se je kljub hudi vročini sama sprehodila do zmage, dejala Belorusinja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med dvobojem so se temperature povzpele na 39 stopinj Celzija. "Tekmica je neverjetno dobra igralka," je 27-letna Sabalenka pohvalila svojo 18-letno nasprotnico Ivo Jović, ki pa je bila proti številki 1 na svetu povsem brez možnosti.

Preberi še Slovo branilke naslova v Melbournu, Sinner napredoval

Jović sicer do tega dvoboja na celotnem turnirju ni izgubila niti enega niza, a je bila proti Sabalenki popolnoma nemočna. Vzhajajoča zvezda ameriškega tenisa se je lahko upirala le v prvem nizu, v drugem ni osvojila igre.

Sabalenka se bo v polfinalu pomerila bodisi z Američanko Coco Gauff bodisi z Elino Svitolino iz Ukrajine. Pred OP Avstralije je svetovna številka 1 že zmagala na pripravljalnem turnirju v Brisbanu.

Zverev brez bolečin v polfinale

Alexander Zverev je na dvoboju dosegel 24 asov, po njem pa je priznal, da je prvič po letu dni igral brez bolečin.

Alexander Zverev
Alexander Zverev
FOTO: Profimedia

"V Melbournu se od prvega dne počutim zdrav. Lep je občutek, ko igraš povsem brez bolečin," je po zmagi dejal 28-letni Nemec, ki še vedno ni osvojil turnirja za grand slam. Doslej je trikrat igral v velikem finalu, a vselej ostal praznih rok, nazadnje lani na OP Avstralije, ko je klonil proti Italijanu Janniku Sinnerju.

Izidi:
- Melbourne, OP Avstralije (64,4 milijona evrov):
- moški:
- četrtfinale:
Alexander Zverev (Nem/3) - Learner Tien (ZDA/25) 6:3, 6:7 (5), 6:1, 7:6 (3);

- ženske:
- četrtfinale:
Arina Sabalenka (Blr/1) - Iva Jovic (ZDA/29) 6:3, 6:0;
Jelina Svitolina (Ukr/12) - Coco Gauff (ZDA/3) 6:1, 6:2.

tenis op avstralije sabalenka
