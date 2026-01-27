Sabalenka brez milosti v polfinale, napredoval tudi Zverev

Arina Sabalenka je v Melbournu osvojila naslova v letih 2023 in 2024, lani pa jo je v finalu premagala Madison Keys. Američanka je letos izpadla že v osmini finala. " Rezultat ne odraža tega, kako težko je bilo na igrišču. Zelo sem vesela zmage, bila je težka bitka," je po tekmi, na kateri se je kljub hudi vročini sama sprehodila do zmage, dejala Belorusinja.

Med dvobojem so se temperature povzpele na 39 stopinj Celzija. " Tekmica je neverjetno dobra igralka ," je 27-letna Sabalenka pohvalila svojo 18-letno nasprotnico Ivo Jović , ki pa je bila proti številki 1 na svetu povsem brez možnosti.

Jović sicer do tega dvoboja na celotnem turnirju ni izgubila niti enega niza, a je bila proti Sabalenki popolnoma nemočna. Vzhajajoča zvezda ameriškega tenisa se je lahko upirala le v prvem nizu, v drugem ni osvojila igre.

Sabalenka se bo v polfinalu pomerila bodisi z Američanko Coco Gauff bodisi z Elino Svitolino iz Ukrajine. Pred OP Avstralije je svetovna številka 1 že zmagala na pripravljalnem turnirju v Brisbanu.