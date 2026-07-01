Sabalenka čez drugo oviro v Wimbledonu

Osemindvajsetletna Arina Sabalenka je premagala tudi drugo oviro v All England Clubu. Po uvodni zmagi proti srbski kvalifikantki Teodori Kostović je bila po hudem boju v drugem nizu boljša še od McCartney Kessler .

"Šlo je za pravo teniško bitko. Zelo sem vesela, da sem v drugem nizu ostala zbrana in si priborila podaljšano igro. Kesslerjeva me je pošteno namučila, zato sem še toliko bolj zadovoljna, da sem uspešno prestala izziv," je po drugi letošnji zmagi na sveti teniški travi dejala Sabalenka, štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam - po dvakrat je slavila v Melbournu in New Yorku.

Belorusinja se je doslej v Wimbledonu najdlje prebila do polfinala v letih 2021, 2023 in 2025.

Njena naslednja tekmica bo senzacionalna zmagovalka odprtega prvenstva Francije v Parizu iz leta 2017. Jelena Ostapenko je bila v prvem krogu boljša od domače igralke Harriet Dart s 6:3, 3:6 in 6:4, danes pa je zanesljivo premagala še zadnjo hrvaško predstavnico v Wimbledonu Antonio Ružić.