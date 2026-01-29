Brez stiska rok Belorusinje in Ukrajinke: Sabalenka ekspresno v finale

Po koncu dvoboja je bilo mogoče opaziti, da si zmagovalka dvoboja Arina Sabalenka iz Belorusije in poraženka Elina Svitolina iz Ukrajine na mreži nista stisnili rok ob pozdravu, s čimer igralci in igralke izražajo spoštovanje. Gre za osnovno potezo bontona oziroma nepisano pravilo obnašanja na turnirjih. Sabalenka je v Melbournu osvojila naslova v letih 2023 in 2024, lani pa jo je v finalu premagala Madison Keys. Američanka je letos izpadla že v osmini finala. Po koncu dvoboja je bilo mogoče opaziti, da si zmagovalka dvoboja iz Belorusije in poraženka iz Ukrajine na mreži nista stisnili rok ob pozdravu, s čimer igralci in igralke izražajo spoštovanje. Gre za osnovno potezo bontona oziroma nepisano pravilo obnašanja na turnirjih.

Tako kot druge igralke iz Ukrajine se tudi Svitolina zaradi vojne ne rokuje z nasprotnicami iz Rusije ali moskovske zaveznice Belorusije. Pred polfinalom v Rod Laver Areni so objavili sporočilo, na velikem zaslonu pa se je pojavila izjava, v kateri je pisalo, da rokovanja ne bo, in navijače prosili, naj spoštujejo to dejstvo. Igralki sta se opazno držali narazen tudi med formalnostmi in fotografiranjem pred tekmo. Sabalanka je imela ves čas popoln nadzor nad potekom dvoboju. Niti trenutek ni bilo videti, da bi lahko 12. nosilka Svitolina ogrozila zmago favorizirane tekmice in postala prva Ukrajinka, ki bi se uvrstila v finale turnirjev za grand slam v posamični konkurenci v odprti eri.

Arina Sabalenka FOTO: Profimedia

Kljub dominantni predstavi je bila Sabalenka po tekmi na robu solz, ko je razmišljala o svojem "sanjskem" življenju. Za Svitolino je imela tople besede: "Zelo sem vesela zmage, je res težka nasprotnica, ves teden je igrala res neverjeten tenis. Ampak delo še ni končano." Poudarila je, da si je ogledala prejšnje dvoboje Svitoline, pri čemer je poudarila, da je "igrala zelo dobro" in v osmini finala premagala Miro Andrejevo, v četrtfinalu Coco Gauff. "Zato sem morala danes igrati zelo dobro in vesela sem, da sem zmagala v dveh nizih," je dodala. Obe sta bili na igrišču deležni navijaškega spodbujanja, vendar je bil sprejem za štirikratno prvakinjo velikih turnirjev iz Belorusije nekoliko glasnejši.

Obe sta v tekmo vstopili v odlični formi, v Melbournu še nista izgubili niza in imata nanizanih 10 zmag, Sabalenka je zmagala v Brisbanu, Svitolina pa v Aucklandu. A Ukrajinka proti višji in robustnejši igralki ni znala vsiliti svojega načina igre, kljub nekaterim lepim prebliskom se je Sabalenka hitro vrnila in tekmici prepustila le pet iger.

Elina Svitolina FOTO: AP