Drugi športi

Brez stiska rok Belorusinje in Ukrajinke: Sabalenka ekspresno v finale

Melbourne, 29. 01. 2026 11.26 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
M.J. STA
Arina Sabalenka

Arina Sabalenka na teniškem odprtem prvenstvu Avstralije nadaljuje brezhiben niz. Prva nosilka je v polfinalu Melbourna premagala Ukrajinko Elino Svitolino po uri in 17 minutah s 6:2, 6:3. To bo četrti zaporedni finale na turnirju za veliki slam v Melbournu za Sabalenko. Belorusinja je osvojila naslova v letih 2023 in 2024, lani pa jo je v finalu premagala Madison Keys. Američanka je letos izpadla že v osmini finala.

Po koncu dvoboja je bilo mogoče opaziti, da si zmagovalka dvoboja Arina Sabalenka iz Belorusije in poraženka Elina Svitolina iz Ukrajine na mreži nista stisnili rok ob pozdravu, s čimer igralci in igralke izražajo spoštovanje. Gre za osnovno potezo bontona oziroma nepisano pravilo obnašanja na turnirjih. Sabalenka je v Melbournu osvojila naslova v letih 2023 in 2024, lani pa jo je v finalu premagala Madison Keys. Američanka je letos izpadla že v osmini finala.

Po koncu dvoboja je bilo mogoče opaziti, da si zmagovalka dvoboja iz Belorusije in poraženka iz Ukrajine na mreži nista stisnili rok ob pozdravu, s čimer igralci in igralke izražajo spoštovanje. Gre za osnovno potezo bontona oziroma nepisano pravilo obnašanja na turnirjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tako kot druge igralke iz Ukrajine se tudi Svitolina zaradi vojne ne rokuje z nasprotnicami iz Rusije ali moskovske zaveznice Belorusije. Pred polfinalom v Rod Laver Areni so objavili sporočilo, na velikem zaslonu pa se je pojavila izjava, v kateri je pisalo, da rokovanja ne bo, in navijače prosili, naj spoštujejo to dejstvo.

Igralki sta se opazno držali narazen tudi med formalnostmi in fotografiranjem pred tekmo. Sabalanka je imela ves čas popoln nadzor nad potekom dvoboju. Niti trenutek ni bilo videti, da bi lahko 12. nosilka Svitolina ogrozila zmago favorizirane tekmice in postala prva Ukrajinka, ki bi se uvrstila v finale turnirjev za grand slam v posamični konkurenci v odprti eri.

Arina Sabalenka
Arina Sabalenka
FOTO: Profimedia

Kljub dominantni predstavi je bila Sabalenka po tekmi na robu solz, ko je razmišljala o svojem "sanjskem" življenju. Za Svitolino je imela tople besede: "Zelo sem vesela zmage, je res težka nasprotnica, ves teden je igrala res neverjeten tenis. Ampak delo še ni končano." Poudarila je, da si je ogledala prejšnje dvoboje Svitoline, pri čemer je poudarila, da je "igrala zelo dobro" in v osmini finala premagala Miro Andrejevo, v četrtfinalu Coco Gauff.

"Zato sem morala danes igrati zelo dobro in vesela sem, da sem zmagala v dveh nizih," je dodala. Obe sta bili na igrišču deležni navijaškega spodbujanja, vendar je bil sprejem za štirikratno prvakinjo velikih turnirjev iz Belorusije nekoliko glasnejši.

Preberi še Federerjevi hčerki na OP Avstralije v družbi Hewittovega sina

Obe sta v tekmo vstopili v odlični formi, v Melbournu še nista izgubili niza in imata nanizanih 10 zmag, Sabalenka je zmagala v Brisbanu, Svitolina pa v Aucklandu. A Ukrajinka proti višji in robustnejši igralki ni znala vsiliti svojega načina igre, kljub nekaterim lepim prebliskom se je Sabalenka hitro vrnila in tekmici prepustila le pet iger.

Elina Svitolina
Elina Svitolina
FOTO: AP

Sedemindvajsetletnica z močnim udarcem je bila odlično razpoložena na poti do dobljenega niza v 41 dominantnih minutah. Enaintridesetletna Svitolina je odgovorila na začetku drugega niza, ko je odbila Sabalenkin servis za vodstvo z 2:0. Sabalenka se je vrnila in osvojila pet iger zapovrstjo za 5:2, nedolgo zatem si je zagotovila finale.

Martina Hingis se je med letoma 1997 in 2002 uvrstila v šest zaporednih finalov odprtega prvenstva Avstralije. Švicarka je dobila prve tri, nato pa doživela tri poraze.

Izida, polfinale:
Sabalenka (Blr/1) – Svitolina (Ukr/12) 6:2, 6:3.

tenis op avstralije sabalenka

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lopov975
29. 01. 2026 12.36
g. lupa ukrajinka
Odgovori
+1
1 0
First Last
29. 01. 2026 12.15
Neprijateljstvo zgolj samo zaradi navideznih, namisljenih nacionalnosti ki si jih je namislil clovek, in identitete z njo. Clovek razsvetli se.
Odgovori
+3
3 0
Nobody75
29. 01. 2026 12.11
Mislim da po takem mletju stisk roke sploh ni bil potreben. Bravo Aryna.
Odgovori
+3
4 1
