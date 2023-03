Sabalenkova in Ribakina v finalu mastersa v Indian Wellsu

Iga Swiatek je tudi branila lanski naslov, zato je bila Jelena Ribakina , zmagovalka tega turnirja med dvojicami leta 2019, po dvoboju izjemno vesela: "To je izjemen dosežek. Na tem turnirju se počutim, kot da bi štel za grand slam. Želim si, da bi osvojila tudi posamični naslov. Nisem pričakovala, da bom igrala tako dobro danes, in upam na podobno predstavo jutri ." V Moskvi rojena Ribakina, lani je zmagala na velikem slamu v Wimbledonu, je Swiatkovo premagala že v četrtem krogu letošnjega odprtega prvenstva Avstralije na poti do finala. V Melbournu jo je v boju za naslov premagala prav Sabalenkova za svoje prvo slavje na turnirjih velike četverice.

Sabalenkova je v polfinalu nanizala 21 neubranljivih udarcev, Maria Sakkari jih je imela devet, in kljub številnim napakam prišla do finala. "V preteklosti bi izgubila dvoboj, če bi naredila toliko neumnih napak. A sem se prepričala, da je čisto OK, če se kdaj zmotim, saj nisem robot. Sprijaznila sem se z napakami in nadaljevala z bojem, nisem se predala," je dejala Belorusinja, ki je letos že osvojila turnir za grand slam v Avstraliji.

Izida, WTA, Indian Wells (8.345.040 evrov):

- polfinale:

Arina Sabalenka (Blr/2) - Maria Sakkari (Grč/7) 6:2, 6:3;

Jelena Ribakina (Kaz/10) - Iga Swiatek (Pol/1) 6:2, 6:2.