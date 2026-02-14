Sabalenka in Swiatek odpovedali nastop v Dubaju

"Zelo mi je žal, da moram odpovedati sodelovanje," je Belorusinja zapisala v izjavi, ki so jo danes objavili organizatorji turnirja.

Kot je dodala štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, jo na turnir v Dubaju, na navijače in na mesto vežejo lepi spomini, a še ni 100-odstotno pripravljena. "Upam, da se vrnem prihodnje leto," besede Arine Sabalenka povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Šestkratna zmagovalka turnirjev za grand slam Iga Swiatek, ki je ta teden izpadla v četrtfinalu turnirja WTA 1000 Doha, pa je sodelovanje odpovedala zaradi sprememb v urniku.

Prvi krog turnirja v Dubaju z nagradnim skladom 3,4 milijona evrov se bo začel v nedeljo.