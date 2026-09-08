Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Sabalenka po napeti podaljšani igri v polfinale OP ZDA

New York, 08. 09. 2026 20.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Arina Sabalenka

Arina Sabalenka je prva polfinalistka zadnjega teniškega turnirja za grand slam v New Yorku. V četrtfinalu OP ZDA je po dveh urah in 22 minutah s 7:6, 3:6, 7:6 premagala Lindo Noskovo. 28-letnica iz Minska je tako ohranila možnosti, da tudi po koncu turnirja ostane na vrhu lestvice WTA.

Štirikratna zmagovalka turnirjev velike četverice Arina Sabalenka je nepretrgoma na vrhu razpredelnice 99 tednov, skupaj pa 107 tednov. Na vrhu jo ohranja zgolj tretji zaporedni naslov na OP ZDA ter izpad Jelene Ribakine v sredinem četrtfinalu proti Zheng Qinwen. Belorusinja je posledično še dve zmagi oddaljena od ubranitve lanskega naslova, potem ko je ugnala Lindo Noskovo, zmagovalko letošnjega Wimbledona.

Arina Sabalenka in Linda Noskova
Arina Sabalenka in Linda Noskova
FOTO: AP

V prvem nizu je hitro povedla s 3:0, nato pa je 21-letna Čehinja zaigrala bolje in se otresla začetne nervoze. Dobro je delovala vse do podaljšane igre, v njej pa je bila prepričljivejša sedem let starejša Sabalenka (7:1). V drugem nizu je Čehinja, ki je prvič igrala v četrtfinalu New Yorka, v prvi igri ubranila nekaj priložnosti za odvzem servisa Belorusinje, nato pa vse bolj prevzemala pobudo. Drugi niz je dobila s 6:3 po odločilnem odvzemu servisa v šesti igri. Po prvem izgubljenem nizu na turnirju se je Sabalenka znašla v zaostanku, a po brejku znova izenačila na 4:4. Dvoboj je odločila podaljšana igra do deset točk, v kateri je bila zavoljo sijajnega serviranja boljša Sabalenka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
tenis op zda četrtfinale Arina Sabalenka

Čeh v Zagrebu brez konkurence

24ur.com Đokovićevemu zadnjemu plesu v New Yorku še ni videti konca
24ur.com Iga Swiatek ostala brez finala na sklepnem turnirju sezone
24ur.com Brez stiska rok Belorusinje in Ukrajinke: Sabalenka ekspresno v finale
24ur.com Gauff in Sabalenka za naslov v New Yorku
24ur.com Arina Sabalenka prvič slavila v Miamiju
24ur.com Prva igralka sveta rešila dve zaključni žogi in se uvrstila med osem najboljših
24ur.com Alcaraz, Medvedjev, Sabalenka in Jabeur zadnji polfinalisti
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kopitarjevi začeli novo življenje v Sloveniji
Je barvanje las med nosečnostjo lahko nevarno?
Je barvanje las med nosečnostjo lahko nevarno?
Kaj očetje pogosto pogrešajo v partnerskem odnosu po rojstvu otroka?
Kaj očetje pogosto pogrešajo v partnerskem odnosu po rojstvu otroka?
Kim in Kanye znova skupaj, razlog pa je ganil oboževalce
Kim in Kanye znova skupaj, razlog pa je ganil oboževalce
zadovoljna
Portal
Še junija sta si dala ujemajoči se tetovaži, zdaj je njune ljubezni konec
Umrla je pri rosnih 22 letih: poslovili so se od nekdanje Miss Avstrije
Umrla je pri rosnih 22 letih: poslovili so se od nekdanje Miss Avstrije
Hrvaška pevka po ločitvi razkrila resnico o odnosu z bivšim možem
Hrvaška pevka po ločitvi razkrila resnico o odnosu z bivšim možem
Ženske ga obožujejo, jeseni pa bo še bolj priljubljeno
Ženske ga obožujejo, jeseni pa bo še bolj priljubljeno
vizita
Portal
Po 40. letu kilogrami ne izginejo več tako hitro. Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo dela večina
Nekoč je sedel na klopi, danes je uspešen parašportnik in bodoči študent farmacije
Nekoč je sedel na klopi, danes je uspešen parašportnik in bodoči študent farmacije
Vsaka ura mirovanja zviša tveganje za raka
Vsaka ura mirovanja zviša tveganje za raka
Hepatolog vsakemu bolniku z zamaščenimi jetri svetuje to
Hepatolog vsakemu bolniku z zamaščenimi jetri svetuje to
cekin
Portal
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
V petih urah zaslužila več kot marsikdo v celem tednu
V petih urah zaslužila več kot marsikdo v celem tednu
Prejemnikom socialne pomoči bi lahko 'zaklenili' del porabe. Razlog deli javnost
Prejemnikom socialne pomoči bi lahko 'zaklenili' del porabe. Razlog deli javnost
Oboževalci ostali brez besed: Beyoncé za ta izdelek zahteva 815 evrov
Oboževalci ostali brez besed: Beyoncé za ta izdelek zahteva 815 evrov
moskisvet
Portal
Umetne ali naravne? Prsi priljubljene vplivnice sprožile ugibanja
Rekli so ji, da se vrata ne odpirajo. Nato je odkrila, kaj se skriva za njimi
Rekli so ji, da se vrata ne odpirajo. Nato je odkrila, kaj se skriva za njimi
Ljubil jo je 30 let: umrla v njegovem objemu
Ljubil jo je 30 let: umrla v njegovem objemu
Jasno sporočilo palače: Kakšna je dejanska vloga Harryja in Meghan?
Jasno sporočilo palače: Kakšna je dejanska vloga Harryja in Meghan?
dominvrt
Portal
Bi radi osvežili dom? Začnite pri teh petih stvareh
Napake pri prodaji nepremičnine, ki lahko hitro odvrnejo kupce
Napake pri prodaji nepremičnine, ki lahko hitro odvrnejo kupce
5 sobnih rastlin, ki bodo vaš dom ovile v jesenske barve
5 sobnih rastlin, ki bodo vaš dom ovile v jesenske barve
Poletje se poslavlja, vrtno pohištvo pa potrebuje nekaj pozornosti
Poletje se poslavlja, vrtno pohištvo pa potrebuje nekaj pozornosti
okusno
Portal
Hrustljavi piščanec in pekoče perutničke, ki bodo izginile v trenutku
Ali špinačo res perete pravilno? Napaka, ki jo naredi veliko ljudi
Ali špinačo res perete pravilno? Napaka, ki jo naredi veliko ljudi
Popolna omaka za čufte, ki vas bo popeljala v otroštvo
Popolna omaka za čufte, ki vas bo popeljala v otroštvo
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
Rad bi ti povedal
Rad bi ti povedal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929