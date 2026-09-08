Sabalenka po napeti podaljšani igri v polfinale OP ZDA

V prvem nizu je hitro povedla s 3:0, nato pa je 21-letna Čehinja zaigrala bolje in se otresla začetne nervoze. Dobro je delovala vse do podaljšane igre, v njej pa je bila prepričljivejša sedem let starejša Sabalenka (7:1). V drugem nizu je Čehinja, ki je prvič igrala v četrtfinalu New Yorka, v prvi igri ubranila nekaj priložnosti za odvzem servisa Belorusinje, nato pa vse bolj prevzemala pobudo. Drugi niz je dobila s 6:3 po odločilnem odvzemu servisa v šesti igri. Po prvem izgubljenem nizu na turnirju se je Sabalenka znašla v zaostanku, a po brejku znova izenačila na 4:4. Dvoboj je odločila podaljšana igra do deset točk, v kateri je bila zavoljo sijajnega serviranja boljša Sabalenka.