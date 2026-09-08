Sabalenka po napeti podaljšani igri v polfinale OP ZDA

Štirikratna zmagovalka turnirjev velike četverice Arina Sabalenka je nepretrgoma na vrhu razpredelnice 99 tednov, skupaj pa 107 tednov. Na vrhu jo ohranja zgolj tretji zaporedni naslov na OP ZDA ter izpad Jelene Ribakine v sredinem četrtfinalu proti Zheng Qinwen. Belorusinja je posledično še dve zmagi oddaljena od ubranitve lanskega naslova, potem ko je ugnala Lindo Noskovo, zmagovalko letošnjega Wimbledona.
V prvem nizu je hitro povedla s 3:0, nato pa je 21-letna Čehinja zaigrala bolje in se otresla začetne nervoze. Dobro je delovala vse do podaljšane igre, v njej pa je bila prepričljivejša sedem let starejša Sabalenka (7:1). V drugem nizu je Čehinja, ki je prvič igrala v četrtfinalu New Yorka, v prvi igri ubranila nekaj priložnosti za odvzem servisa Belorusinje, nato pa vse bolj prevzemala pobudo. Drugi niz je dobila s 6:3 po odločilnem odvzemu servisa v šesti igri. Po prvem izgubljenem nizu na turnirju se je Sabalenka znašla v zaostanku, a po brejku znova izenačila na 4:4. Dvoboj je odločila podaljšana igra do deset točk, v kateri je bila zavoljo sijajnega serviranja boljša Sabalenka.
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