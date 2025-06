Sabalenka želi čim prej odmisliti poraz: Potrebujem tekilo in gumijaste medvedke

V finale se je tako podala z visokimi upi na zmago, a ji v ključnih trenutkih dvoboja z Američanko ni steklo. Naredila je kar 70 neizsiljenik napak in še drugič letos izgubila v finalu turnirja za grand slam.

Arina Sabalenka je vse do finalnega obračuna proti Coco Gauff na letošnjem Roland Garrosu kazala odlične predstave. Med drugim je izločila tudi branilko naslova Igo Swiatek in prekinila prevlado Poljakinje, ki je turnir osvojila kar trikrat zapored.

Coco Gauff nadigrala Sabalenko in osvojila Roland Garros

Preberi še Coco Gauff nadigrala Sabalenko in osvojila Roland Garros

"To je bil najslabši finale, v katerem sem kadarkoli igrala. Razmere so bile grozne. Veter je zanašal žogico in odboj je bil neenakomeren. Vedno sem zamujala," je v solzah potožila Belorusinja, ki je letos v finalu Melbourna klonila proti Madison Keys.