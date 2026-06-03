Sabalenka po presenetljivem izpadu: Padla sem v črno luknjo

Arina Sabalenka je bila pri 5:3 v drugem nizu dve točki oddaljena od zmage, a namesto uvrstitve med štiri najboljše je doživela hud šok in razočaranje. Njena tekmica je dobila naslednjih deset iger in se prvič v karieri uvrstila v polfinale grand slama. "V drugem nizu nisem znala končati dvoboja, nato pa se je Diana razigrala in odigrala res dober tretji niz. Ne spomnim se, kdaj sem nazadnje izgubila deset iger v nizu," je uvodoma na novinarski konferenci po dvoboju dejala Sabalenka.

"Padla sem v zelo, zelo globoko črno luknjo, iz katere se mentalno nisem mogla izvleči," je dodala številka 1, ki je lani v finalu Pariza povedla proti Coco Gauff, a nato ostala praznih rok. "Za nekaj dni bom dala tenis na stran. Trenutno sem povsem brez čustev in energije," je zaključila Sabalenka.