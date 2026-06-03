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Sabalenka po presenetljivem izpadu: Padla sem v črno luknjo

Pariz, 03. 06. 2026 19.10 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Arina Sabalenka

Prva dama svetovnega tenisa Arina Sabalenka je zapravila veliko priložnost za uvrstitev v polfinale odprtega prvenstva Francije in s tem ohranitev možnosti za prvi naslov v Roland Garrosu. Po porazu proti Rusinji Diani Šnajder je priznala, da je padla v črno luknjo, iz katere se mentalno ni mogla več izkopati.

Arina Sabalenka
Arina Sabalenka
FOTO: Profimedia

Arina Sabalenka je bila pri 5:3 v drugem nizu dve točki oddaljena od zmage, a namesto uvrstitve med štiri najboljše je doživela hud šok in razočaranje. Njena tekmica je dobila naslednjih deset iger in se prvič v karieri uvrstila v polfinale grand slama. "V drugem nizu nisem znala končati dvoboja, nato pa se je Diana razigrala in odigrala res dober tretji niz. Ne spomnim se, kdaj sem nazadnje izgubila deset iger v nizu," je uvodoma na novinarski konferenci po dvoboju dejala Sabalenka.

"Padla sem v zelo, zelo globoko črno luknjo, iz katere se mentalno nisem mogla izvleči," je dodala številka 1, ki je lani v finalu Pariza povedla proti Coco Gauff, a nato ostala praznih rok. "Za nekaj dni bom dala tenis na stran. Trenutno sem povsem brez čustev in energije," je zaključila Sabalenka.

Diana Šnajder
Diana Šnajder
FOTO: Profimedia

Medtem je 25. nosilka Diana Šnajder žarela od zadovoljstva. Prvič v karieri je premagala prvo igralko sveta in dosegla največji uspeh v karieri. "Bolje je dobro končati dvoboj, kot pa ga uspešno začeti. V tretjem nizu sem bila povsem sproščena in pokazala sem lahko svoj tenis. Zame je to zelo poseben turnir in veselim se četrtkovega obračuna v polfinalu," je dejala Rusinja.

Njena tekmica bo 24-letna Poljakinja Maja Chwalinska, ki si je nastop v glavnem delu turnirja izborila s tremi zmagami v kvalifikacijah, danes pa je v četrtfinalu ugnala Rusinjo Ano Kalinsko s 7:6 in 6:3. Chwalinska je bila pred prihodom v Pariz 114. igralka sveta, po osmi zaporedni zmagi na OP Francije pa se ji obeta uvrstitev okoli 30. mesta. Hkrati je v zadnjih dveh tednih zaslužila 750.000 evrov, kar je toliko kot doslej v vsej karieri. Pohvali se lahko z dvema naslovoma WTA 125. V drugem polfinalu bosta igrali Ukrajinka Marta Kostjuk in Rusinja Mira Andrejeva.

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