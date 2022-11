Sabalenka presenetila Jabeurjevo: To je moja največja zmaga sezone

Ons Jabeur je prvič igrala v finalu WTA in je bila dve točki oddaljena od zmage, ko je s 5:2 povedla v podaljšani igri drugega niza. Poleg tega je imela še dve priložnosti za odvzem servisa po vodstvu s 5:2 v tretjem nizu, vendar je v vseh treh poskusih zmage ostala praznih rok in je tekmici uspel popoln preobrat. "Mislim, da je to moja največja zmaga sezone. Jabeurjeva je igrala neverjetno, pa se je zgodil čudež in mi je na koncu uspelo zmagati. V zaključku drugega niza sem se tudi nekoliko umirila in nato iskala pot do slavja," je priznala Arina Sabalenka.

V drugem obračunu so gledalci videli ponovitev finala izpred osmih dni v Guadalajari, ki ga je dobila Jessica Pegula. Tokrat je bila boljša Grkinja Maria Sakari. Po dobljeni podaljšani igri uvodnega niza je v drugem povedla s 3:0, vendar se je Američanka vrnila v igro, a je bila Grkinja znova boljša v podaljšani igri. Tekmovalke so na turnirju najboljših osmih tenisačic sezone razdeljene v dve skupini, v drugi (Tracy Austin) je tudi prva z lestvice WTA, Poljakinja Iga Swiatek.

Po predtekmovanju se bosta po dve najboljši iz vsake skupine prebili v polfinale. Polfinalni tekmi bosta 6. novembra, finale pa dan pozneje.

Izida, 1. krog predtekmovanja:

- skupina Richey:

Maria Sakari (Grč/5) - Jessica Pegula (ZDA/3) 7:6 (6), 7:6 (4);

Arina Sabalenka (Blr/7) - Ons Jabeur (Tun/2) 3:6, 7:6 (5), 7:5.