Arina Sabalenka v finalu OP Avstralije proti Ženg Činven

"To je bil neverjeten dvoboj," je dejala Sabalenka. "Je odlična igralka, obračuni proti njej so vedno težki. Mislim, da je bilo ključno to, da sem lahko ostala osredotočena ne glede na vse, ne glede na to, kakšen je bil rezultat, dala sem vse od sebe in se borila za to. Seveda sem zelo vesela, da sem v še enem finalu grand slama. Upam, da mi bo uspelo malo bolje kot zadnjič," je bila prešerne volje 25-letnica, ki živi in trenira na Floridi.

Sabalenka je postala prva igralka, ki se je uvrstila v finale OP Avstralije zapovrstjo po Američanki Sereni Williams v letih 2016 in 2017.

Je kandidatka za še en podvig, lahko postane prva igralka, ki je osvojila zaporedne naslove v Melbournu po rojakinji Viktoriji Azarenki leta 2012 in 2013. Ob vstopu v dvoboj je Gauff vodila v medsebojnih obračunih s 4-2, toda Sabalenka je v Melbourne prišla v popolni formi, izgubila je le 16 iger in se tako uvrstila v svoj šesti zaporedni veliki polfinale.